- 2025 stand nicht nur im Zeichen des Bullen, sondern auch der IPOs. Gleich mehrere große Krypto-Unternehmen wagten den Schritt an die Börse – unter ihnen auch Gemini, das erst vergangenen Freitag sein Debüt auf dem New Yorker Parkett feierte.
- Die Feuertaufe bestand die Aktie allerdings nicht. GEMI stürzt seit dem Launch um über 20 Prozent ab – 10 Prozent allein am heutigen Dienstag. Zum Zeitpunkt des Schreibens handelt das Wertpapier bei 29,62 US-Dollar. Das zeigen Daten auf Tradingview.
- Der rapide Kursrückgang könnte auf die finanzielle Gesundheit des Unternehmens der Winklevoss-Zwillinge zurückzuführen sein. Denn Gemini schreibt derzeit rote Zahlen.
- In ihrer Registrierungserklärung meldete die Krypto-Börse in den ersten sechs Monaten einen Verlust von fast 283 Millionen US-Dollar, nachdem das Unternehmen bereits 2024 einen Gesamtverlust von 159 Millionen US-Dollar hinnehmen musste.
- Bislang hält sich das Unternehmen mit Finanzierungsrunden über Wasser. Zuletzt gewann man die Nasdaq als strategischen Partner. Das berichtete Reuters. Die Tech-Börse investierte 50 Millionen US-Dollar in Gemini, im Gegenzug erhielten Kunden Zugang zu den Custody- und Staking-Dienstleistungen der Krypto-Börse.
- Parallel arbeitet Gemini mit Hochdruck an einer Krypto-Super-App, die verschiedene Dienstleistungen in einem Ökosystem bündeln soll. Ob das am Ende dem Unternehmen helfen wird, aus den schwierigen Fahrwassern herauszufinden, bleibt jedoch abzuwarten.
