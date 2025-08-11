- Zwischen dem 4. und 10. August 2025 erwarb ein bislang unbekannter institutioneller Käufer 221.166 ETH im Wert von rund 946 Millionen US-Dollar, verteilt auf sechs Wallets. Die Transaktionen liefen über etablierte Krypto-Dienstleister wie Galaxy Digital, FalconX und BitGo. Ein Hinweis auf einen finanzstarken und professionellen Akteur.
- Der massive Kauf fiel in eine Woche, in der ETH um 21 Prozent auf rund 4.332 US-Dollar stieg und die Marktkapitalisierung mit 518 Milliarden US-Dollar zeitweise Mastercard (519 Milliarden US-Dollar) fast einholte.
- In derselben Woche akkumulierten Unternehmen insgesamt über 1,3 Milliarden US-Dollar in ETH, darunter BitMine mit 208.000 ETH (ca. 900 Mio. US-Dollar) und SharpLink Gaming mit 70.465 ETH (ca. 303 Mio. US-Dollar).
- Institutionelle Wette auf Ethereum: Die Zukäufe unterstreichen das wachsende Vertrauen großer Investoren in ETH als Wertspeicher und Inflationsschutz, gestützt durch seine zentrale Rolle im DeFi- und NFT-Ökosystem.
