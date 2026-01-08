- Wyoming macht ernst: Mit dem offiziellen Launch des Frontier Stable Token ($FRNT) auf Solana und Avalanche bringt der US-Bundesstaat den ersten vollständig staatlich ausgegebenen Stablecoin in Umlauf.
- Entwickelt unter der Wyoming Stable Token Commission, verbindet der Stablecoin staatlich verwaltete US-Dollar-Reserven mit der Effizienz dezentraler Blockchain-Netzwerke. Franklin Templeton übernimmt das Reserve-Management, die Verwahrung liegt bei Fiduciary Trust. Gedeckt ist der Stablecoin ausschließlich durch US-Dollar sowie kurzfristige US-Staatsanleihen.
- Gouverneur Mark Gordon bezeichnete die Einführung als „entscheidenden Moment“ für die anhaltende Führungsrolle Wyomings im Bereich der digitalen Vermögenswerte. “Mit der Einführung des ersten staatlich ausgegebenen Stablecoins in den USA zeigen wir, wie durchdachte, transparente Regulierung und neue Technologien genutzt werden können, um den Zugang zu Kryptowährungen zu verbessern, Kosten zu senken und das Vertrauen der Öffentlichkeit zu stärken”, so Gordon.
- Anders als bei USDT oder USDC handelt es sich bei FRNT nicht um ein Produkt eines Privatunternehmens, sondern um eine staatliche Infrastrukturmaßnahme. Die Kombination aus rechtlicher Klarheit, öffentlicher Aufsicht und Multichain-Funktionalität über LayerZero dürfte institutionelle Investoren ansprechen.
- Die Krypto-Börse Kraken schreibt auf X, dass der Stablecoin bereits auf der Plattform verfügbar ist. Allerdings ist er nicht in allen Ländern verfügbar.
- “Die Zusammenarbeit mit dem Bundesstaat Wyoming zeigt, was möglich ist, wenn der öffentliche und der private Sektor zusammenarbeiten, um einen konformen, vertrauenswürdigen Rahmen für digitale Vermögenswerte zu schaffen”, sagt Jenny Johnson, CEO von Franklin Templeton.
