Die Zahl der Krypto-Betrugsfälle steigt deutlich. Täter gehen gezielter vor und nutzen moderne Technologien.

Der Krypto-Markt wächst weiter, doch parallel dazu nehmen auch Betrugsfälle deutlich zu. Laut einer aktuellen Mitteilung der Federal Bureau of Investigation (FBI) haben Amerikaner durch Krypto- und zunehmend auch KI-gestützte Betrugsmaschen Verluste in Milliardenhöhe erlitten. Die Behörde warnt, dass sich die Methoden der Täter weiterentwickeln und immer schwerer zu erkennen sind.

Insgesamt summierten sich die Verluste durch Krypto-Betrug auf etwa elf Milliarden US-Dollar. Ein großer Teil der Verluste entsteht durch betrügerische Angebote und gezielte Täuschung, bei denen Kriminelle hohe Renditen versprechen und gezielt Vertrauen aufbauen, bevor sie die Gelder der Opfer abziehen. Diese Masche gilt inzwischen als eine der lukrativsten Formen digitaler Kriminalität.

Krypto-Betrug nimmt weiter zu

Die Daten verdeutlichen, dass Krypto längst im Fokus organisierter Betrugsnetzwerke steht. Die Kombination aus globaler Zugänglichkeit und schwer nachvollziehbaren Transaktionen macht digitale Assets besonders attraktiv für Kriminelle. Hinzu kommt, dass viele Opfer erst spät erkennen, dass sie betrogen wurden, was die Rückverfolgung der Gelder zusätzlich erschwert.

Krypto-Scams machen mehr als die Hälfte der Verluste durch Internetkriminalität aus / Quelle: FBI

Auffällig ist zudem die steigende Professionalität der Täter. Immer häufiger nutzen sie täuschend echte Plattformen oder gefälschte Prominentenwerbung, um Vertrauen aufzubauen. Auch Romance-Scams, bei denen emotionale Beziehungen vorgetäuscht werden, spielen eine zunehmende Rolle im Krypto-Sektor.

Trotz verstärkter Warnungen von Behörden und wachsender Aufklärung bleibt die Bedrohungslage hoch. Die Zahlen zeigen, dass mit der zunehmenden Verbreitung von Kryptowährungen auch die Angriffsfläche für Betrüger wächst. Für Anleger bedeutet das vor allem eines: erhöhte Vorsicht und eine kritische Prüfung vermeintlich lukrativer Investmentangebote.

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