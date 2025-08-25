- AllUnity, das Joint Venture zwischen der Deutsche-Bank-Tochter DWS, Flow Traders und Galaxy, gab heute bekannt, dass sein regulierter Euro-Stablecoin EURAU nun auf Bitpanda, Europas führender Krypto-Börse, gelistet ist.
- Durch diese Integration können die Millionen von privaten und institutionellen Kunden der Exchange nun EURAU direkt auf der Plattform handeln. Darüber hinaus wird EURAU in Bitpandas DeFi-Wallet verfügbar sein. Diese ermöglicht es den Nutzern, nahtlos zwischen zentralisiertem Trading und DeFi zu wechseln.
- Der Stablecoin des E-Geld-Instituts ist vollständig durch Reserven gedeckt und unterliegt den höchsten regulatorischen Standards, einschließlich der Einhaltung der MiCAR-Vorgaben. Das Listing auf Bitpanda ist der Pressemitteilung zufolge “ein wichtiger Meilenstein beim Aufbau eines europäischen Stablecoin-Ökosystems, das Zahlungen, Trading und On-Chain-Innovationen unterstützt.”
- Alexander Höptner, CEO von AllUnity erklärt: “Die Notierung von EURAU auf Bitpanda unterstreicht unser gemeinsames Engagement für den Aufbau eines vertrauenswürdigen und regulierten Ökosystems für digitale Vermögenswerte in Europa. Gemeinsam ermöglichen wir Millionen von Nutzern den Zugang und die Nutzung eines vollständig gesicherten Euro-Stablecoins und fördern so die finanzielle Inklusion und digitale Souveränität in Europa”.
- Robert Pertschy, Lead, Business Development & Partnerships Web3 bei Bitpanda, sagt: “Ein Euro-Stablecoin mit diesem Maß an regulatorischer Klarheit und institutioneller Unterstützung bietet sowohl für private als auch institutionelle Nutzer einen echten Nutzen”.
- Vor knapp einem Monat launchte AllUnity EURAU und damit Deutschlands ersten Euro-Stablecoin mit BaFin-Lizenz.
