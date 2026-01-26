App herunterladen
Aerospace statt Blockspace 

Ethereum-Treasury-Unternehmen mit Strategiewechsel: Millionen-Investment in Flugzeugtriebwerke

Während Krypto-Treasury-Unternehmen an breiter Front unter Druck geraten, versucht sich ETHZilla mit unorthodoxen Maßnahmen zu retten.

Johannes Dexl
Teilen
Ethereum-Kurs2,894.79 $-1.59 %
Bitcoin kaufen
Flugzeugtriebwerk

Beitragsbild: Shutterstock

 | FLugzeugtriebwerk statt Ethereum: ETHZilla geht einen unkonventionellen Weg
  • Nachdem es Teile seiner Krypto-Bestände veräußert hatte, hat das Ethereum-Treasury-Unternehmen ETHZilla nun zwei Jet-Triebwerke erworben, um den strategischen Fokus verstärkt auf die Tokenisierung von Sachwerten zu legen.
  • In einer am Freitag eingereichten Mitteilung gab das Unternehmen bekannt, dass der Kauf über die neu gegründete Tochtergesellschaft ETHZilla Aerospace LLC abgewickelt wurde und der Preis bei 12,2 Millionen US-Dollar in bar lag.
  • Die Triebwerke, die üblicherweise in großen Verkehrsflugzeugen zum Einsatz kommen, sind bereits an eine große Fluggesellschaft vermietet, was es dem Unternehmen ermöglicht, unmittelbare Leasingerträge daraus zu generieren.
  • Der Schritt folgt auf die Ankündigung von CEO McAndrew Rudisill im Dezember, ein operatives Geschäft aufzubauen, das reale Vermögenswerte (Real-World Assets) durch Tokenisierung auf die Blockchain bringt, anstatt sich lediglich auf das Halten von ETH zu beschränken.
  • Rudisill erklärte, dass man sich zu Beginn gezielt auf Luftfahrt-Assets wie Triebwerke und Flugzeugzellen konzentrieren werde. Der Grund: Das Führungsteam und der Vorstand verfügen über tiefgreifende Beziehungen in der Luftfahrtindustrie. Dies erlaube es der Firma, eine erste Pipeline an Vermögenswerten aufzubauen, ohne auf zusätzliche Partnerschaften angewiesen zu sein.
  • Die Neuausrichtung findet vor dem Hintergrund eines massiven Kurssturzes statt: Die Aktie von ETHZilla war im August 2025 auf ein Hoch von über 100 US-Dollar geklettert, ist seitdem jedoch um 95 Prozent eingebrochen und schloss am Freitag bei nur noch 5,24 US-Dollar.
ETHZ rutscht immer weiter ab | Quelle: Google Finance
  • Auch der ETH-Kurs selbst geriet unter Druck und notiert mit rund 2.800 US-Dollar etwa 40 Prozent unter seinem August-Hoch von fast 5.000 US-Dollar. ETHZilla hält derzeit noch 69.802 ETH, was einem Marktwert von knapp unter 200 Millionen US-Dollar entspricht.

ETHZilla hält derzeit noch 69.802 ETH, was einem Marktwert von knapp unter 200 Millionen US-Dollar entspricht.

Quellen

Ethereum (ETH) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ethereum (ETH) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Ethereum (ETH) kaufen Leitfaden

