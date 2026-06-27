Auch im Krypto-Winter 2026 gelingt es Bitcoin, den größten Teil der medialen Aufmerksamkeit auf sich zu lenken: Fällt die 60.000 US-Dollarmarke nachhaltig? Muss Strategy große Teile der eigenen BTC-Bestände liquidieren? Wie geht es weiter mit den Indexfonds von BlackRock, Fidelity und Co.? Was angesichts der angespannten Situation bei der Kryptowährung Nr.1 jedoch in den Hintergrund gerät, ist der nochmals heftigere Abverkauf bei Ethereum und weiteren Altcoin-Projekten – dabei konnten diese selbst im Bullenmarkt keine mit 2017 oder 2021 vergleichbare Retail-Euphorie wecken.
Weil der Ethereum-Kurs am gestrigen Freitagnachmittag zeitweise an der 1.500 US-Dollarmarke kratzte, ereignete sich am Krypto-Markt ein “Flippening. Der Dollarstablecoin USDT von Tether zog am größten Altcoin-Projekt vorbei und sicherte sich mit einer Marktkapitalisierung von 186 Milliarden US-Dollar den zweiten Rang hinter Bitcoin – wenn auch nicht für lange.
Es ist allerdings bereits das zweite Mal binnen weniger Wochen, dass Ethereum hinter Tether zurückfällt. Trotz Bärenmarkt wachsen Stablecoins kontinuierlich und haben heute die meisten “klassischen” Kryptowährungen beim Handelsvolumen längst überholt. Auf Platz 5, hinter dem Binance Coin (BNB), folgt mit USDC von Circle bereits der nächste Dollarstablecoin.
Dabei hat Tether zumindest in der Europäischen Union mit ganz eigenen Schwierigkeiten zu kämpfen. Müssen viele Ethereum-Anleger beim Blick auf Portfolio derzeit rote Zahlen aushalten, könnten USDT-Nutzer hierzulande bald ganz zum Wechsel gezwungen sein. Tether hat bislang keine MiCA-Zulassung für USDT beantragt und mehrfach Kritik an den europäischen Vorgaben geäußert, die ab 1. Juli 2026 vollumfänglich in Kraft treten.
Wie sich Privatanleger angesichts des Beginns einer neuen regulatorischen Ära verhalten sollten, erklärt dieser Artikel: “Neue Stablecoin-Regeln: Warum USDT aus Europa verschwindet“.