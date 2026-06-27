Der Ethereum-Kurs fällt in Richtung 1.500 US-Dollar – mit harten Konsequenzen. Ein berüchtigter Stablecoin erobert den zweiten Platz in der Krypto-Rangliste.

Ethereum geflippt: Dieser Stablecoin wird zur Kryptowährung Nr. 2 hinter Bitcoin

Ethereum geflippt: Dieser Stablecoin wird zur Kryptowährung Nr. 2 hinter Bitcoin

Für Eilige: KI-Zusammenfassung lesen Für Eilige: KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin bleibt im Krypto-Winter 2026 im Fokus, während Ethereum stark abfällt. â³

Der Stablecoin USDT überholt Ethereum und wird zur zweitgrößten Kryptowährung. â³

Stablecoins gewinnen trotz Bärenmarkt an Handelsvolumen und Marktanteil.

Tether steht in der EU vor regulatorischen Herausforderungen und könnte Nutzer verlieren. â³ Wir haben die besten MiCA-lizenzierten Broker und Börsen für dich getestet Zu den Börsen

Auch im Krypto-Winter 2026 gelingt es Bitcoin, den größten Teil der medialen Aufmerksamkeit auf sich zu lenken: Fällt die 60.000 US-Dollarmarke nachhaltig? Muss Strategy große Teile der eigenen BTC-Bestände liquidieren? Wie geht es weiter mit den Indexfonds von BlackRock, Fidelity und Co.? Was angesichts der angespannten Situation bei der Kryptowährung Nr.1 jedoch in den Hintergrund gerät, ist der nochmals heftigere Abverkauf bei Ethereum und weiteren Altcoin-Projekten – dabei konnten diese selbst im Bullenmarkt keine mit 2017 oder 2021 vergleichbare Retail-Euphorie wecken.

Bitcoin trifft das Krypto-Jahr 2026 hart, Ethereum aber noch härter I Quelle: Tradingview

Weil der Ethereum-Kurs am gestrigen Freitagnachmittag zeitweise an der 1.500 US-Dollarmarke kratzte, ereignete sich am Krypto-Markt ein “Flippening. Der Dollarstablecoin USDT von Tether zog am größten Altcoin-Projekt vorbei und sicherte sich mit einer Marktkapitalisierung von 186 Milliarden US-Dollar den zweiten Rang hinter Bitcoin – wenn auch nicht für lange.

Es ist allerdings bereits das zweite Mal binnen weniger Wochen, dass Ethereum hinter Tether zurückfällt. Trotz Bärenmarkt wachsen Stablecoins kontinuierlich und haben heute die meisten “klassischen” Kryptowährungen beim Handelsvolumen längst überholt. Auf Platz 5, hinter dem Binance Coin (BNB), folgt mit USDC von Circle bereits der nächste Dollarstablecoin.

Screenshot der Krypto-Rangliste von Freitag, 15:38 Uhr I Quelle: Coingecko

Dabei hat Tether zumindest in der Europäischen Union mit ganz eigenen Schwierigkeiten zu kämpfen. Müssen viele Ethereum-Anleger beim Blick auf Portfolio derzeit rote Zahlen aushalten, könnten USDT-Nutzer hierzulande bald ganz zum Wechsel gezwungen sein. Tether hat bislang keine MiCA-Zulassung für USDT beantragt und mehrfach Kritik an den europäischen Vorgaben geäußert, die ab 1. Juli 2026 vollumfänglich in Kraft treten.

Wie sich Privatanleger angesichts des Beginns einer neuen regulatorischen Ära verhalten sollten, erklärt dieser Artikel: “Neue Stablecoin-Regeln: Warum USDT aus Europa verschwindet“.