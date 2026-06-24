In diesem Artikel erfährst du:
- Was die neuen MiCA-Regeln für USDT-Nutzer bedeuten
- Warum viele Krypto-Börsen den Handel mit USDT einstellen
- Wann die Übergangsfristen der MiCA-Verordnung auslaufen
- Welche Alternativen zu USDT künftig auf europäischen Börsen dominieren
- Weshalb Tether die europäischen Vorgaben nicht erfüllt
Wer auf einer europäischen Krypto-Börse USDT hält, sollte die kommenden Wochen im Blick behalten. Am 1. Juli endet in vielen EU-Staaten die Übergangsfrist der europäischen Krypto-Regulierung MiCA. Für viele Handelsplattformen ist das der Zeitpunkt, an dem nur noch Stablecoins gehandelt werden dürfen, die den regulatorischen Anforderungen entsprechen. Davon ist vor allem USDT betroffen. Der Stablecoin von Tether ist mit großem Abstand der Marktführer, erfüllt die europäischen Vorgaben jedoch nicht. Für Nutzer stellt sich deshalb die Frage, was mit ihren Beständen passiert und welche Alternativen zur Verfügung stehen.
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