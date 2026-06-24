Ab dem 1. Juli greifen die MiCA-Regeln vollständig. Für USDT-Nutzer in Europa könnten sich dadurch Handel und Nutzung auf vielen Krypto-Börsen verändern.

Europas neue Stablecoin-Regeln kommen: Das bedeutet sie für USDT-Nutzer

Europas neue Stablecoin-Regeln kommen: Das bedeutet sie für USDT-Nutzer

In diesem Artikel erfährst du: Was die neuen MiCA-Regeln für USDT-Nutzer bedeuten

Warum viele Krypto-Börsen den Handel mit USDT einstellen

Wann die Übergangsfristen der MiCA-Verordnung auslaufen

Welche Alternativen zu USDT künftig auf europäischen Börsen dominieren

Weshalb Tether die europäischen Vorgaben nicht erfüllt

Wer auf einer europäischen Krypto-Börse USDT hält, sollte die kommenden Wochen im Blick behalten. Am 1. Juli endet in vielen EU-Staaten die Übergangsfrist der europäischen Krypto-Regulierung MiCA. Für viele Handelsplattformen ist das der Zeitpunkt, an dem nur noch Stablecoins gehandelt werden dürfen, die den regulatorischen Anforderungen entsprechen. Davon ist vor allem USDT betroffen. Der Stablecoin von Tether ist mit großem Abstand der Marktführer, erfüllt die europäischen Vorgaben jedoch nicht. Für Nutzer stellt sich deshalb die Frage, was mit ihren Beständen passiert und welche Alternativen zur Verfügung stehen.

Weiter mit Plus+ für erfolgreiche Investments! Alle Inhalte im Web & in der App frei lesen

Stark werbereduziert Monatsabo Probewoche nur 1 € danach 2,49 € pro Woche weiter Sehr beliebt Jahresabo nur 1,15 € pro Woche weiter Zahlungsmöglichkeiten VISA



Pay Pal

Pay

Pay

SEPA Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden