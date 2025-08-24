App herunterladen
Verwechslungsgefahr? Ethereum-Projekt Xai verklagt Elon Musks xAI

Einen Unterschied zwischen Musks KI-Schmiede xAI und dem Ethereum-Projekt Xai erkennt man erst bei genauem Hinsehen. Damit soll sich nun ein Gericht beschäftigen.

Moritz Draht
Bitcoin-Kurs114,410.00 $-0.49 %
Ein Mann mit schwarzer DOGE-Mütze und schwarzem Hemd steht vor einem verschwommenen Hintergrund mit einer amerikanischen Flagge, bunten vertikalen Bannern und dem xAI-Logo.

Beitragsbild: picture alliance

 | Ex Populus verklagt Elon Musks xAI wegen möglicher Markenrechtsverletzung
  • Das Unternehmen Ex Populus, Betreiber des auf Ethereum basierenden Gaming-Netzwerks Xai, hat Klage gegen Elon Musks KI-Firma xAI eingereicht. Es geht um den Vorwurf der Markenrechtsverletzung.
  • Dem Unternehmen nach führe die Namensgleichheit leicht zu einer Verwechslung, wodurch schließlich ein finanzieller Schaden entstanden sei. Laut Ex Populus werde die Marke „XAI“ seit Juni 2023 genutzt, insbesondere im Kontext seines Blockchain-Gaming-Ökosystems und seines XAI-Token.
  • Weiter wird argumentiert, dass die öffentliche Präsenz von Musks KI-Unternehmen xAI zu einer Verwässerung der eigenen Markenidentität geführt habe. In der Klageschrift wird betont, dass es sich um einen „klassischen Fall von Markenverletzung“ handele.
  • Hervorgehoben wird auch, dass Xai bereits über eine aktive Nutzerbasis verfügt und seine Marke in verschiedenen Bereichen des Blockchain-Gaming etabliert habe. Durch die gleichzeitige Verwendung des Namens xAI durch Musks Unternehmen bestünde die Gefahr, dass Investoren, Partner und Nutzer die Projekte verwechseln.
  • In der Klage wird außerdem Musks Rechtsabteilung beschuldigt, das Unternehmen unter Druck gesetzt zu haben, die Markenrechte aufzugeben. Ex Populus wiederum fordert nun Schadenersatz aufgrund von Rechtsverletzungen sowie eine gerichtliche Verfügung, die Musks Unternehmen daran hindern würde, den Namen künftig im Zusammenhang mit Gaming und Blockchain zu verwenden.
