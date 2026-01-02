App herunterladen
Kräftiger Anstieg 

Über 2 Millionen Transaktionen: Ethereum erreicht neues Allzeithoch

Onchain-Daten zeigen einen deutlichen Anstieg der Netzwerkaktivität bei Ethereum. Die Transaktionen erreichen zum Jahresende einen neuen Rekordstand.

Moritz Draht
Bitcoin-Kurs90,530.00 $2.69 %
Beitragsbild: Shutterstock

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Ethereum-Nutzung hat einen Sprung zum Jahresende gemacht
  • Die Ethereum-Blockchain hat zum Jahresende 2025 einen neuen Rekord bei der täglichen Nutzung erreicht. Laut Daten von Glassnode stieg die Anzahl der der Transaktionen am 29. Dezember auf ein Allzeithoch von 2,2 Millionen. Damit übertraf das Netzwerk den bisherigen Höchststand von 1,9 Millionen Transaktionen vom 14. Januar 2024.
  • Parallel dazu stieg auch die Zahl aktiver Ethereum-Adressen auf rund 700.000 und erreichte damit den höchsten Wert seit September 2023. Besonders auffällig ist zudem der Zuwachs neuer Adressen. Am 31. Dezember wurden 270.160 neue Ethereum-Adressen registriert, der größte Tagesanstieg seit Anfang 2018.
Anzahl der Transaktionen auf Ethereum | Quelle: Glassnode
  • Der Anstieg dürfte vor allem auf mehrere Netzwerk-Upgrades zurückzuführen sein, die Transaktionsgebühren gesenkt, die Skalierbarkeit erhöht und institutionelle Nutzung erleichtert haben.
  • Ethereum implementierte 2025 unter anderem die Protokoll-Updates Pectra und Fusaka, die zentrale Bestandteile der langfristigen Rollup-Strategie des Netzwerks sind. Welche größeren Upgrades für 2026 angekündigt sind, erfahrt ihr hier: Ethereum Prognose 2026: Schafft ETH den Sprung auf 10.000 US-Dollar?
Quellen

On-Chain-Daten Ethereum | Glassnode

