- Die Ethereum-Blockchain hat zum Jahresende 2025 einen neuen Rekord bei der täglichen Nutzung erreicht. Laut Daten von Glassnode stieg die Anzahl der der Transaktionen am 29. Dezember auf ein Allzeithoch von 2,2 Millionen. Damit übertraf das Netzwerk den bisherigen Höchststand von 1,9 Millionen Transaktionen vom 14. Januar 2024.
- Parallel dazu stieg auch die Zahl aktiver Ethereum-Adressen auf rund 700.000 und erreichte damit den höchsten Wert seit September 2023. Besonders auffällig ist zudem der Zuwachs neuer Adressen. Am 31. Dezember wurden 270.160 neue Ethereum-Adressen registriert, der größte Tagesanstieg seit Anfang 2018.
- Der Anstieg dürfte vor allem auf mehrere Netzwerk-Upgrades zurückzuführen sein, die Transaktionsgebühren gesenkt, die Skalierbarkeit erhöht und institutionelle Nutzung erleichtert haben.
- Ethereum implementierte 2025 unter anderem die Protokoll-Updates Pectra und Fusaka, die zentrale Bestandteile der langfristigen Rollup-Strategie des Netzwerks sind. Welche größeren Upgrades für 2026 angekündigt sind, erfahrt ihr hier: Ethereum Prognose 2026: Schafft ETH den Sprung auf 10.000 US-Dollar?
Empfohlenes Video
Bitcoin & Altcoins 2026: 5-Jahres-Zyklus oder Krypto-Winter?
Quellen
On-Chain-Daten Ethereum | Glassnode
Ethereum (ETH) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ethereum (ETH) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Ethereum (ETH) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+