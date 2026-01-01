Steigt ETH im nächsten Jahr auf ein neues Allzeithoch? Exklusive Analysen zur Zukunft des Weltcomputers.

Ethereum Prognose 2026: Schafft ETH den Sprung auf 10.000 US-Dollar?

Das sagen Experten

In diesem Artikel erfährst du: Welche Szenarien Analysten für den ETH-Kurs 2026 sehen – inklusive Chancen auf 10.000 US-Dollar

Die wichtigsten Ereignisse für Ethereum im nächsten Jahr

Wie die Chancen stehen, von der Konkurrenz eingeholt zu werden

Ethereums zehnjähriges Jubiläumsjahr 2025 geriet zu einem seltsamen Übergangsritual: Neue Allzeithochs, abrupte Korrekturen, eine spürbare Vertrauenskrise und die Beschleunigung der Roadmap trafen auf einen schleichenden Abschied vom frühen Idealismus, der einem nüchternen Realismus wich. Jetzt deutet vieles darauf hin, dass die Grundlagen für den nächsten Zyklus gelegt sind – doch folgt der Kurs auch diesem Fundament?

