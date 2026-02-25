Bitcoin kriselt, doch die Adoption beschleunigt sich laut einem Bericht deutlich. Institutionen, Banken und Staaten bauen ihre Bestände demnach massiv aus.

“Es gibt keinen Bärenmarkt bei der Bitcoin-Adoption”

Trotz eines Kursrückgangs von rund 50 Prozent seit dem Allzeithoch sieht das Finanzdienstleistungsunternehmen River keinen Einbruch bei der Nutzung von Bitcoin. In einem aktuellen Bericht heißt es: “Es gibt keinen Bärenmarkt bei der Bitcoin-Adoption”. Trotz hoher Kursverluste kumuliere die Adoption “auf eine Weise, die sich noch nicht im Kurs widerspiegelt”.

Laut River haben Institutionen im Jahr 2025 insgesamt 829.000 Bitcoin akkumuliert. Darunter fallen Käufe durch Unternehmen, Regierungen, Fonds und ETFs. Diese Institutionen repräsentierten “Millionen zugrunde liegender Individuen”, die über verschiedene Kanäle erstmals Zugang zu Bitcoin erhalten.

Zudem bauen 60 Prozent der führenden US-Banken laut River eigene Bitcoin-Produkte auf. Unternehmen waren 2025 die größte Käufergruppe, getrieben vor allem durch Bitcoin Treasuries, deren Engagement sich im Jahresvergleich um das 2,5-Fache erhöhte.

Auch im Zahlungsbereich zieht die Nutzung laut Bericht an. Die Zahl der US-Unternehmen, die Bitcoin akzeptieren, hat sich verdreifacht, die weltweite Nutzung stieg um 74 Prozent. Das Lightning Network verarbeitet laut Schätzung von River inzwischen mehr als 1,1 Milliarden US-Dollar Transaktionsvolumen pro Monat, ein Anstieg um 300 Prozent im Jahresvergleich.

Fünf weitere Staaten haben 2025 Bitcoin-Bestände aufgebaut. Insgesamt gehen die Analysten davon aus, dass 23 Nationalstaaten Bitcoin halten.

Zur langfristigen Entwicklung heißt es im Bericht: “Das Vertrauen in Bitcoin ist schneller gewachsen als bei jedem anderen Vermögenswert in der Geschichte”. Bitcoin werde zunehmend “als reife Anlageklasse” wahrgenommen.

