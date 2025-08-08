- Seit Dezember 2024 mussten Ethereum-Anleger warten. Nun durchbrach der Coin erneut die psychologisch wichtige Marke von 4.000 US-Dollar.
- Grund für den Kurssprung ist, dass sich die ETH-Knappheit an Krypto-Börsen weiter verschärft hat. Binnen eines Monats haben Krypto-Anleger 1,04 Millionen ETH im Wert von vier Milliarden US-Dollar von Exchanges abgezogen.
- Die Spot-ETFs sowie Treasury-Unternehmen wie SharpLink Gaming und BitMine spülten in den vergangenen Wochen zudem Milliardenzuflüsse in die zweitgrößte Kryptowährung. Der BitMine-Vorstandsvositzende und Fundstrat-CIO Tom Lee prognostizierte derweil, dass Ethereum Bitcoin flippen werde und heizte damit das positive Sentiment weiter an.
- Als Treiber der jüngsten Krypto-Rallye gilt insbesondere die von US-Präsident Donald Trump gestern unterzeichnete Executive Order. Diese erlaubt es US-Rentenplänen in Kryptowährungen zu investieren.
- Arthur Cheong, Gründer und CIO von DeFianceCapital, erklärt zur Ethereum-Rallye: “4.000 US-Dollar ist nur der Anfang. Es ist offen gesagt lächerlich, dass Ethereum immer noch unter dem Allzeithoch von 2021 gehandelt wird, wenn man die stark verbesserten Fundamentaldaten bedenkt.”
- Auch den Grund für die in den vergangenen Jahren magere Kursentwicklung hat er ausgemacht: “Das einzige, was fehlte, war ein Vehikel und ein Sprecher, der die Ethereum-These an TradFi-Leute erklären kann. Und das ist auch gelöst.”
Empfohlenes Video
Bitcoin und Ethereum-Strategien im Fokus: Sind Treasuries gut für Krypto?
Quelle
Ethereum (ETH) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ethereum (ETH) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Ethereum (ETH) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+