Auf Kurs zum Allzeithoch “Erst der Anfang”: Ethereum durchbricht 4.000 US-Dollar

Während Bitcoin noch mit der Marke von 117.000 US-Dollar ringt, hat die zweitgrößte Kryptowährung 4.000 US-Dollar überstiegen. Die Hintergründe.

Johannes Dexl
Ethereum-Kurs3,951.93 $2.98 %
 | Ethereum durchbricht die Marke von 4.000 USD – so könnte es jetzt weiter gehen
  • Seit Dezember 2024 mussten Ethereum-Anleger warten. Nun durchbrach der Coin erneut die psychologisch wichtige Marke von 4.000 US-Dollar.
  • Grund für den Kurssprung ist, dass sich die ETH-Knappheit an Krypto-Börsen weiter verschärft hat. Binnen eines Monats haben Krypto-Anleger 1,04 Millionen ETH im Wert von vier Milliarden US-Dollar von Exchanges abgezogen.
  • Die Spot-ETFs sowie Treasury-Unternehmen wie SharpLink Gaming und BitMine spülten in den vergangenen Wochen zudem Milliardenzuflüsse in die zweitgrößte Kryptowährung. Der BitMine-Vorstandsvositzende und Fundstrat-CIO Tom Lee prognostizierte derweil, dass Ethereum Bitcoin flippen werde und heizte damit das positive Sentiment weiter an.
  • Als Treiber der jüngsten Krypto-Rallye gilt insbesondere die von US-Präsident Donald Trump gestern unterzeichnete Executive Order. Diese erlaubt es US-Rentenplänen in Kryptowährungen zu investieren.
  • Arthur Cheong, Gründer und CIO von DeFianceCapital, erklärt zur Ethereum-Rallye: “4.000 US-Dollar ist nur der Anfang. Es ist offen gesagt lächerlich, dass Ethereum immer noch unter dem Allzeithoch von 2021 gehandelt wird, wenn man die stark verbesserten Fundamentaldaten bedenkt.”
  • Auch den Grund für die in den vergangenen Jahren magere Kursentwicklung hat er ausgemacht: “Das einzige, was fehlte, war ein Vehikel und ein Sprecher, der die Ethereum-These an TradFi-Leute erklären kann. Und das ist auch gelöst.”
