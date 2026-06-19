App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
30 € Bonus für Kraken Pro
Jetzt wie ein Profi traden
1,98 T
Hyperliquid-Kurs58,58 -6.41%
Bitcoin-Kurs54.405,29 -2.96%
Ethereum-Kurs1.472,83 -3.05%
XRP-Kurs0,981951 -4.29%
BNB-Kurs498,58 -2.96%
Hyperliquid-Kurs58,58 -6.41%
Solana-Kurs59,57 -4.55%
TRON-Kurs0,278447 -0.12%
Dogecoin-Kurs0,071602 -3.02%
Cardano-Kurs0,139118 -4.02%
Zcash-Kurs390,87 -4.52%
Chainlink-Kurs6,82 -2.34%
Pi Network-Kurs0,113083 -0.75%
„Haltefrist erhalten – Sparer schützen“ 

Diese Krypto-Initiative will die Bitcoin-Haltefrist retten

Eine Krypto-Initiative will die Bitcoin-Haltefrist in Deutschland retten. An dem Vorstoß sind mehrere Akteure aus dem Space beteiligt – auch BTC-ECHO.

Daniel Hoppmann
Teilen
Bitcoin-Kurs54.405,29 -2.96 %
Bitcoin kaufen
Eine Bitcoin-Münze vor einem verschwommenen Bild des Deutschen Bundestags.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Eine Petition an den Bundestag ist aktuell im Gang

Gegen eine mögliche Abschaffung der Bitcoin-Haltefrist formiert sich in Deutschland Widerstand. Die Initiative “ProHaltefrist” will das Aus verhindern und hat dafür eine eigene Plattform ins Leben gerufen. Ziel ist der Erhalt der steuerfreien Veräußerung von Bitcoin und anderen Kryptowährungen nach einem Jahr.

„Wer Bitcoin oder andere Kryptowerte langfristig hält, handelt nicht als kurzfristiger Spekulant, sondern betreibt eigenverantwortliche Vermögensbildung. Die Haltefrist ist kein Steuerschlupfloch, sondern ein bewährter und verlässlicher steuerlicher Rahmen für langfristiges Sparen”, heißt es in der Erklärung.

Die Koalition aus 144 Unterstützern besteht aus mehreren Akteuren der Krypto-Branche. Beteiligt sind Börsen, Broker, Unternehmen, Influencer und Privatpersonen. Auch BTC-ECHO gehört zu den Unterstützern.

Eine Plattform soll Informationen zur aktuellen Rechtslage, zu den diskutierten Steuerplänen sowie zu den Argumenten für den Erhalt der bestehenden Regelung bereitstellen. Zudem reichte ProHaltefrist Ende Mai eine Petition an den Deutschen Bundestag ein. Sollte die Petition innerhalb der Mitzeichnungsfrist mindestens 30.000 Unterstützer erreichen, könnte das Anliegen öffentlich im Petitionsausschuss des Bundestages beraten werden.

Abschaffung der Bitcoin-Haltefrist noch nicht beschlossen

Ende April hatte Finanzminister Lars Klingbeil die “Anpassung der Besteuerung von Kryptowährungen” angekündigt. Viele Anleger verbanden das mit einer Abschaffung der Bitcoin-Haltefrist. Tatsächlich ist das jedoch noch nicht abschließend geklärt.

Zwar arbeitet das SPD-geführte Bundesfinanzministerium nach Informationen von BTC-ECHO an einem entsprechenden Entwurf. In der Union scheint der Vorschlag jedoch auf wenig Gegenliebe zu stoßen. Immer wieder signalisierte der Koalitionspartner, dass es für eine Abschaffung der itcoin-Haltefrist keine überzeugenden Argumente gebe.

Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Das Brandenburger Tor in Berlin bei Sonnenaufgang mit leerem Pariser Platz. Hinter dem historischen Wahrzeichen erhebt sich ein überdimensionales orangefarbenes Bitcoin-Logo, das den Himmel dominiert und das Tor optisch in seinen Schatten stellt. Die Kombination aus klassischer Architektur und Kryptowährung symbolisiert die wachsende Bedeutung von Bitcoin in Berlin und Deutschland.
Krypto in DACHBerlin Blockchain Week: Der nächste Krypto-Boom könnte nichts mit Bitcoin zu tun haben
Bitcoin-Münzen vor einem lila Hintergrund
KursanalyseBitcoin-Analyse: Darum droht eine erneute Kurskorrektur
Anthropic-Logo auf Bildschirm
Dezentrale KIUS-Regierung sperrt Anthropic-KI: Werden Bittensor und Venice jetzt zur Alternative?
DeXe
14,45
11.36%
Midnight
0,027616
4.29%
Beldex
0,072062
3.02%
Worldcoin
0,564435
2.73%
Sky
0,051125
2.73%
POL (ex-MATIC)
0,067774
1.47%
LAB
13,53
1.20%
Ondo US Dollar Yield
0,990641
0.68%
​​Stable
0,029171
0.06%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
0,902004
0.03%
Avalanche
5,22
-9.95%
Aster
0,539118
-8.90%
Ethena
0,075814
-8.64%
Stellar
0,191437
-7.85%
Bitcoin Cash
168,25
-7.85%
JUST
0,066725
-7.53%
World Liberty Financial
0,050244
-6.93%
Hyperliquid
58,58
-6.41%
Venice Token
12,50
-6.39%
Bittensor
197,95
-6.32%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren