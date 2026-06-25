21Shares bleibt für Bitcoin optimistisch. Warum der Vermögensverwalter trotz Kursrückgang einen robusteren Markt als in früheren Zyklen sieht.

Bitcoin bleibt über entscheidender Marke – das könnte den Unterschied machen

Bitcoin bleibt über entscheidender Marke – das könnte den Unterschied machen

Der Vermögensverwalter 21Shares hält trotz des deutlichen Rückgangs seit dem Allzeithoch an seiner positiven Einschätzung für Bitcoin fest. In einem neuen Halbjahresbericht verweist das Unternehmen auf mehrere Kennzahlen, die auf einen strukturell veränderten Markt hindeuten. Das Kursziel von 100.000 US-Dollar bis Jahresende bleibt dabei bestehen.

Mit rund 61.200 US-Dollar notiert Bitcoin derzeit etwa 50 Prozent unter seinem Rekordhoch aus dem vergangenen Jahr. Für viele Investoren wäre ein solcher Rückgang in früheren Zyklen bereits ein Warnsignal gewesen. 21Shares kommt jedoch zu einem anderen Schluss: Die aktuelle Korrektur verlaufe deutlich geordneter als in vergangenen Marktphasen.

Keine Kapitulation trotz Kursrückgang

Besonders auffällig sei, dass Bitcoin weiterhin oberhalb der durchschnittlichen Kaufkosten aller Investoren gehandelt werde. Diese Marke liegt laut dem Bericht bei rund 54.000 US-Dollar. In früheren Bärenphasen fiel der Kurs regelmäßig darunter. Eine vergleichbare Kapitulation sei bislang ausgeblieben. Nach Einschätzung von 21Shares spricht dies für stabilere Kapitalströme und eine gewachsene Marktstruktur.

Abseits von Bitcoin hebt der Bericht das Wachstum von Prognosemärkten hervor. Das Handelsvolumen hat bis Ende Mai bereits 57,5 Milliarden US-Dollar erreicht und damit mehr als die Hälfte der Jahresprognose. Für das Gesamtjahr hält 21Shares ein Volumen von über 100 Milliarden US-Dollar für möglich. Dazu trägt auch die aktuell laufende Fußball-WM ihren Teil bei. Mehr dazu hier: Prognosemärkte gegen Tipico: Wer gewinnt die Fußball-WM?

Weniger dynamisch entwickelt sich dagegen der DeFi-Sektor: Der in Protokollen hinterlegte Kapitalwert stagniert bei rund 140 Milliarden US-Dollar und bleibt damit deutlich hinter den Erwartungen zurück. Bei tokenisierten Vermögenswerten setzt sich das Wachstum hingegen fort. Auf öffentlichen Blockchains befinden sich inzwischen Assets im Wert von rund 31 Milliarden US-Dollar, darunter vor allem tokenisierte US-Staatsanleihen.