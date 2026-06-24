Der Krypto-Markt kommt nicht zu Kräften. Während Bitcoin weiter an Boden verliert, könnten am Freitag bereits hohe Kursschwankungen bevorstehen.

Der Krypto-Markt befindet sich weiter auf Bodensuche. Bitcoin fiel in den vergangenen 24 Stunden zeitweise auf 62.000 US-Dollar, auf Tagessicht ergibt sich ein Rückgang von 0,7 Prozent. Im Vergleich zur Vorwoche hat die größte Kryptowährung somit fast fünf Prozent eingebüßt.

Noch deutlicher fallen die Verluste bei vielen Altcoins aus. Ethereum rutscht um 2,2 Prozent unter 1.700 US-Dollar und verliert im Wochenvergleich rund sieben Prozent. XRP und Dogecoin büßen im selben Zeitraum rund neun Prozent ein, Solana etwa fünf Prozent. Zu den schwächsten Coins zählt Hyperliquid mit einem Abschlag von 16 Prozent. Die Gesamtmarktkapitalisierung fällt heute um einen Prozent auf 2,24 Billionen US-Dollar, der Fear and Greed Index verharrt mit 23 Zählern auf “extremer Angst”.

Der Fear and Greed Index liegt im Keller

ETF-Abflüsse belasten den Markt

Die Kursflaute wird durch eine schwächelnde Entwicklung bei den Bitcoin ETFs verstärkt. Die Nettoabflüsse der vergangenen 30 Tage summieren sich inzwischen auf mehr als sechs Milliarden US-Dollar. Ein weiteres Anzeichen dafür, dass institutionelle Investoren ihre Positionen momentan reduzieren.

Besonderes Augenmerk liegt nun auf dem Verfall von Krypto-Optionen am Freitag. Allein an der Terminbörse Deribit laufen Kontrakte im Wert von mehr als zehn Milliarden US-Dollar aus. Solche Termine sorgen häufig für erhöhte Schwankungen. Fällt Bitcoin dabei unter die Marke von 60.000 US-Dollar, könnte sich der Verkaufsdruck weiter verschärfen.

Weshalb die Nachfrage bei Bitcoin trotz der Korrektur weiterhin schwach bleibt und was die aktuellen On-Chain-Daten über die Stimmung der Marktteilnehmer verraten, lest ihr in diesem Artikel: Bitcoin-Kurs: Steht die letzte Kapitulation noch bevor?

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