Bitcoin hat eine wichtige Unterstützung verloren und sendet damit ein Warnsignal an den Markt. Gleichzeitig deuten mehrere On-Chain-Indikatoren darauf hin, dass die Verkaufswelle langsam an Kraft verliert. Steht der Markt kurz vor einer Bodenbildung oder fehlt noch die letzte Kapitulation? Diese Frage beschäftigt Anleger aktuell.

Bitcoin-Kurs: Steht die letzte Kapitulation noch bevor?

Bitcoin-Kurs: Steht die letzte Kapitulation noch bevor?

Das sagen die Daten

In diesem Artikel erfährst du: Warum die Käufer jetzt eine entscheidende Unterstützung zurückerobern müssen

Weshalb die Nachfrage bei Bitcoin trotz der Korrektur weiterhin schwach bleibt

Was die aktuellen On-Chain-Daten über die Stimmung der Marktteilnehmer verraten

Warum viele schwache Hände den Markt bereits verlassen haben könnten

Der Bitcoin-Kurs steht erneut unter Druck und notiert aktuell unter einer wichtigen Unterstützungszone. Mehrere On-Chain- und Derivatedaten zeigen jedoch, dass sich die Dynamik in den nächsten Tagen und Wochen verändern könnte. Die große Frage lautet nun, ob Bitcoin bereits einen Großteil der schwachen Hände aus dem Markt gespült hat oder ob noch eine weitere Verkaufswelle bevorsteht. Was On-Chain-Daten jetzt verraten.

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