- Der von der Deutschen Börse Group unterstützte Handelsplatz 360X hat den Handel mit tokenisierten Aktien aufgenommen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die BTC-ECHO vorliegt
- Zum Start sind fünf sogenannte xStocks verfügbar: CRCLx, GOOGLx, NVDAx, SPYx und TSLAx. Kunden der Deutschen Börse Group sowie angebundene Teilnehmer können diese tokenisierten Wertpapiere gegen Stablecoins handeln.
- xStocks sind ein von Kraken unterstützter Standard für tokenisierte Aktien und ETFs. Jeder Token ist laut Anbieter im Verhältnis eins zu eins durch die zugrunde liegende Aktie oder den jeweiligen ETF besichert und wird bei einer lizenzierten Verwahrstelle in einer insolvenzgeschützten Struktur gehalten. Anders als konventionelle Aktien, sind xStocks 24/7 handelbar.
- Seit der Markteinführung im Mai 2025 haben xStocks ein kumuliertes Handelsvolumen von nahezu zwanzig Milliarden US-Dollar erreicht.
- Mit der Notierung auf 360X wird der institutionelle Zugang zu tokenisierten Aktien ausgeweitet. Der Handelsplatz plant, das Angebot an xStocks schrittweise zu erweitern.
- Die Aufnahme der xStocks gilt als erster wesentlicher Schritt seit der im Dezember angekündigten strategischen Partnerschaft zwischen Kraken und der Deutschen Börse Group. Diese Kooperation umfasst unter anderem Handel, Verwahrung, Abwicklung und tokenisierte Vermögenswerte.
