- Der finnische Digital-Asset-Spezialist Tesseract hat von der finnischen Finanzaufsicht FIN-FSA als einer der ersten Anbieter in Europa eine Lizenz nach der neuen EU-Verordnung MiCA erhalten. Die Zulassung umfasst die Geschäftsfelder Portfoliomanagement und Verwahrung, Vermögensübertragungen, Anlageberatung sowie die Entgegennahme und Weiterleitung von Kundenaufträgen.
- Das Unternehmen wird damit zum ersten MiCA-regulierten Anbieter, der DeFi-basiertes Yield-Management über aktiv verwaltete Portfolios für institutionelle und private Kunden anbietet.
- Tesseract betreut nach eigenen Angaben über 20.000 Endkunden und will die nun genehmigten Dienstleistungen unmittelbar über sein Produkt „Managed DeFi“ starten. Dieses umfasst Strategien wie Yield Farming, Liquiditätsbereitstellung, Lending, Staking und Arbitrage. Ziel sei es, Erträge zu optimieren und gleichzeitig Risiken zu begrenzen.
- James Harris, CEO der Tesseract Group, erklärte: “Als erstes Unternehmen, das unter MiCA DeFi-Erträge über aktives Portfoliomanagement anbietet, setzen wir ein Zeichen für unser Engagement in Sachen Risikomanagement und maßgeschneiderte Strategien.”
- Auch die Leiterin für Recht und Compliance, Pia Hidén, hob die Bedeutung der Regulierung hervor: “Mit der MiCA-Zulassung bringen wir Krypto-Vermögensverwaltung auf eine Ebene mit traditioneller Vermögensverwaltung. Dies erhöht das Vertrauen unserer Kunden und unterstützt die breitere Akzeptanz digitaler Finanzlösungen.”
- Vor der MiCA-Zulassung war Tesseract bereits als Virtual Asset Service Provider (VASP) in Finnland registriert. Künftig plant das Unternehmen, sein Produktangebot auszuweiten und auch international in regulierten Märkten Fuß zu fassen.
Empfohlenes Video
Was WIRKLICH mit Bitcoin passiert, wenn die Wall Street einsteigt
Quelle
Ethereum (ETH) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ethereum (ETH) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Ethereum (ETH) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+