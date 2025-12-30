- Der Krypto-Markt rutscht weiter leicht ab. Am Dienstagmorgen notiert Bitcoin bei rund 87.300 US-Dollar. Wie Ethereum, XRP und Solana auch notiert die Krypto-Leitwährung damit fast drei Prozent tiefer als noch vor 24 Stunden. Zu den größten Verlierern gehören mit Kursverlusten von über 8 Prozent unter anderem Story Protocol und DoubleZero.
- Das aktuell so richtungslose Schwanken von BTC ist in den Augen von Analyst TXMC “das natürliche Ergebnis eines dünnen Marktes mit geringer Liquidität und Reibung. Das Gesamtvolumen aller Bitcoin-Symbole ist das niedrigste seit den Anfängen der ETFs (Q1 2024), als der Kurs bei 50.000 bis 60.000 US-Dollar lag.”
- Ein Teil des Verkaufsdrucks kommt derweil weiterhin aus den USA. Das Coinbase Bitcoin Premium ist weiterhin negativ. Der Index misst die Preisdifferenz zwischen Bitcoin auf Coinbase und dem globalen Marktdurchschnitt.
- Nachdem sich die BTC-Bestände der Long Term Holder zuletzt stabilisiert hatten, könnte der Verkaufsdruck nun jedoch nachhaltig abnehmen. Wallets, die Bitcoin seit mindestens 155 Tagen halten, hatten ihre Positionen von 14,8 Millionen BTC Mitte Juli auf 14,3 Millionen im Dezember reduziert.
- Bullen argumentieren außerdem, dass Anleger nach dem jüngsten Blow-Off Top bei Edelmetallen wie Palladium und Silber nun in den Krypto-Markt rotieren könnten. Während Gold gestern um über 4 Prozent korrigierte, fielen Palladium und Silber sogar zweistellig.
- Das Argument der Krypto-Anleger: Auch 2020 folgte auf die Edelmetall-Rallye eine Kursexplosion bei BTC und Co. Eine verlässliche Aussage über die Kursaussichten von BTC, ETH und Co. lässt sich aus diesem einen Datenpunkt jedoch nicht ableiten.
- Möchtest du Bitcoin, Ethereum oder andere Kryptowährungen kaufen, kannst du dies unter anderem bei Coinbase machen. Aktuell erhältst du dort 30 Euro in Bitcoin geschenkt, wenn du Kryptowährungen im Wert von mindestens 30 Euro kaufst.
Empfohlenes Video
Bitcoin & Altcoins 2026: 5-Jahres-Zyklus oder Krypto-Winter?
Quellen
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Affiliate-Links
In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+