Krypto-Bullrun voraus? Coinbase-Report: “Die Altcoin-Season hat begonnen”

Während die Bitcoin-Dominanz fällt, streben Ethereum, XRP und Co. neue Allzeithochs an. Warum Krypto-Anleger laut Coinbase in den kommenden Monaten besonders stark profitieren könnten.

Tobias Zander
Bitcoin-Kurs117,269.00 $-0.65 %
Beitragsbild: Shutterstock

Beitragsbild: Shutterstock

 | Laut dem neuen Coinbase-Report kommt jetzt die Zeit der Altcoins
  • Der Krypto-Report von Coinbase beginnt mit einem bullishen Statement: “Wir glauben, dass die aktuellen Marktbedingungen nun auf eine mögliche Verlagerung hin zu einer umfassenden Altcoin-Saison hindeuten, da wir uns dem September nähern.”
  • Darunter sei zu verstehen, dass “mindestens 75 Prozent der 50 nach Marktkapitalisierung größten Altcoins den BTC-Kurs binnen 90 Tagen übertroffen haben”. Sollte die Federal Reserve im September den Leitzins senken, sei dies eine ideale Ausgangslage.
  • Die Coinbase-Autoren erklären: “Da erhebliche Mengen an Privatkapital in Geldmarktfonds (über 7 Billionen US-Dollar) und anderen Bereichen ungenutzt sind, könnte die Lockerung der Geldpolitik durch die Fed unserer Meinung nach mittelfristig zu einer stärkeren Beteiligung von Privatanlegern führen.”
  • Erste Anzeichen einer Altcoin-Season, die Ethereum, Solana und viele weitere Coins umfasst, seien bereits vorhanden: “Die Marktdominanz von Bitcoin ist von 65 Prozent im Mai 2025 auf etwa 59 Prozent im August 2025 zurückgegangen, was auf die ersten Phasen einer Kapitalrotation in Altcoins hindeutet.”
  • Aufgrund des starken institutionellen Interesses konnte seit Anfang Juli vor allem Ethereum kräftig aufholen gegenüber Bitcoin. Nach einem Kursanstieg von mehr als 100 Prozent steht der ETH-Kurs derzeit bei 4.640 US-Dollar, nur 5 Prozent unter dem Allzeithoch.
  • “Wir glauben, dass sich die Bedingungen für eine mögliche Rotation in eine ausgereiftere Altcoin-Saison im September verbessern”, heißt es im Coinbase-Report. Gestützt werde der Trend “sowohl durch makroökonomische Faktoren als auch durch erwartete Fortschritte bei der Regulierung”.
  • Einige Krypto-Experten wie Nate Geraci gehen davon aus, dass bald ein standardisierter Krypto-ETF-Regulierungsrahmen in den USA verabschiedet wird. Das würde einen Start von Spot ETFs für Solana, XRP, Cardano und Co. deutlich vereinfachen und neues Kapital in den Markt spülen.
Kann Ethereum 2025 auf 10.000 US-Dollar steigen?

Ein Flur in einem modernen Rechenzentrum mit Reihen von Serverschränken auf beiden Seiten, beleuchtet von blauem Licht und Leuchtstoffröhren, zeigt die Infrastruktur hinter dem sicheren Cloud-Mining-Betrieb.
Passive Einnahmequelle mit RisikenWie Bitcoin Cloud Mining funktioniert – und ob es sich lohnt
Ein blaues sechseckiges Chainlink-Logo innerhalb eines Kreises ist auf einem schwarzen Hintergrund zentriert, mit Binärcode und Kreisformen auf beiden Seiten.
Das Amazon des Krypto-Markts?Chainlink: Diese Treiber befeuern die LINK-Rallye
Eine gekeimte Zwiebel sitzt neben einer leuchtenden Bitcoin auf einer dunklen, strukturierten Oberfläche.
Bitcoin ist kein GartenproduktBitcoin und die Tulpenmanie: Ein unpassender Vergleich
