- Der Krypto-Report von Coinbase beginnt mit einem bullishen Statement: “Wir glauben, dass die aktuellen Marktbedingungen nun auf eine mögliche Verlagerung hin zu einer umfassenden Altcoin-Saison hindeuten, da wir uns dem September nähern.”
- Darunter sei zu verstehen, dass “mindestens 75 Prozent der 50 nach Marktkapitalisierung größten Altcoins den BTC-Kurs binnen 90 Tagen übertroffen haben”. Sollte die Federal Reserve im September den Leitzins senken, sei dies eine ideale Ausgangslage.
- Die Coinbase-Autoren erklären: “Da erhebliche Mengen an Privatkapital in Geldmarktfonds (über 7 Billionen US-Dollar) und anderen Bereichen ungenutzt sind, könnte die Lockerung der Geldpolitik durch die Fed unserer Meinung nach mittelfristig zu einer stärkeren Beteiligung von Privatanlegern führen.”
- Erste Anzeichen einer Altcoin-Season, die Ethereum, Solana und viele weitere Coins umfasst, seien bereits vorhanden: “Die Marktdominanz von Bitcoin ist von 65 Prozent im Mai 2025 auf etwa 59 Prozent im August 2025 zurückgegangen, was auf die ersten Phasen einer Kapitalrotation in Altcoins hindeutet.”
- Aufgrund des starken institutionellen Interesses konnte seit Anfang Juli vor allem Ethereum kräftig aufholen gegenüber Bitcoin. Nach einem Kursanstieg von mehr als 100 Prozent steht der ETH-Kurs derzeit bei 4.640 US-Dollar, nur 5 Prozent unter dem Allzeithoch.
- “Wir glauben, dass sich die Bedingungen für eine mögliche Rotation in eine ausgereiftere Altcoin-Saison im September verbessern”, heißt es im Coinbase-Report. Gestützt werde der Trend “sowohl durch makroökonomische Faktoren als auch durch erwartete Fortschritte bei der Regulierung”.
- Einige Krypto-Experten wie Nate Geraci gehen davon aus, dass bald ein standardisierter Krypto-ETF-Regulierungsrahmen in den USA verabschiedet wird. Das würde einen Start von Spot ETFs für Solana, XRP, Cardano und Co. deutlich vereinfachen und neues Kapital in den Markt spülen.
Empfohlenes Video
Kann Ethereum 2025 auf 10.000 US-Dollar steigen?
Quellen
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+