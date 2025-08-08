App herunterladen
"Everything App" Coinbase launcht DEX-Trading: Diese Token profitieren

Nach dem Erfolg dezentraler Krypto-Börsen wie Hyperliquid will nun auch US-Gigant Coinbase ein Stück vom Kuchen abhaben.

Johannes Dexl
Ethereum-Kurs4,055.59 $4.93 %
Bitcoin kaufen
Nahaufnahme eines Smartphone-Bildschirms, der die Coinbase-App-Seite mit der Option, Coinbase zu erhalten, auf einer Tastatur anzeigt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die US-amerikanische Krypto-Börse befindet sich weiter auf Expansionskurs
  • Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, führt Coinbase den Handel mit dezentralen Börsen (DEX) innerhalb seiner App für US-Kunden ein. Ausgenommen davon ist der Staat New York. Der Schritt ist Teil der Ambition, die Plattform in eine “Everything-App” für Krypto zu verwandeln.
  • Die neue Funktion wird Trades durch DEX-Aggregatoren wie 0x und 1inch leiten und Liquidität von dezentralen Märkten wie Uniswap und Aerodrome beziehen. Dies erklärte Max Branzburg, Coinbase’s Vice President of Product.
  • Durch die Integration des DEX-Handels gibt Coinbase den Nutzern die Möglichkeit, direkt mit Blockchain-basierten Liquiditätspools zu interagieren, ohne Gelder außerhalb der Plattform bewegen zu müssen. Zum Start werden Nutzer in der Lage sein, eine wachsende Liste von Base-Token zu traden.
  • Der DEX-Handel ist für einige Krypto-Investoren interessant, weil er Selbstverwahrung und einen erlaubnisfreien Zugang ermöglicht. Trader haben so zudem Zugang zu einer breiteren Palette von Vermögenswerten und in einigen Fällen niedrigere Gebühren.
  • Außerdem entfällt die Notwendigkeit, einem Intermediär bei der Verwahrung von Geldern zu vertrauen. Allerdings ist dies mit eigenen Risiken verbunden, wie zum Beispiel der Anfälligkeit für Smart-Contract-Bugs oder volatilen, wenig gehandelten Märkten.
  • Der Schritt folgt auf den Erfolg von Plattformen wie Hyperliquid, einer dezentralisierten Exchange für Perpetual Futures, die im vergangenen Monat ein Volumen von 11 Milliarden US-Dollar erreicht hat.
  • Dezentrale Kryto-Börsen haben zuletzt allgemein einen bemerkenswerten Aufwärtstrend eingeschlagen. Daten von DefiLlama zeigen, dass das Volumen auf DEXes im Juli 394 Milliarden US-Dollar erreicht hat.
  • Zuletzt wurde bekannt, dass Coinbase per Wandelanleihe 2 Milliarden US-Dollar einsammeln möchte.
Quelle

