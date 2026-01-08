- Analysten der Bank of America haben die Einstufung für die Coinbase-Aktie von “Neutral” auf “Buy” angehoben und unterstreichen damit das Vertrauen in die strategische Ausrichtung der US-Krypto-Börse.
- Das Kursziel bleibt unverändert bei 340 US-Dollar, was beim aktuellen Kursniveau von rund 248 US-Dollar ein signifikantes Aufwärtspotenzial impliziert.
- Haupttreiber für den optimistischen Ausblick ist die führende Rolle des Unternehmens im Bereich der Tokenisierung. Mit der Plattform Coinbase Tokenize bietet das Unternehmen Vermögensverwaltern eine integrierte Lösung für die Ausgabe, Verwahrung und Compliance digitaler Assets.
- Analysten sehen hier einen klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber reinen Handelsplattformen, da Coinbase gezielt institutionelle Kunden anspricht, die traditionelle Wertpapiere wie ETFs onchain abbilden wollen.
- Neben dem Kerngeschäft identifiziert die Bank of America die Layer-2-Lösung Base als potenziellen Umsatzmotor. Spekulationen über einen nativen Base-Token halten an.
- Ein solcher Schritt könnte nicht nur als finanzieller Windfall für Coinbase wirken, sondern auch Anreize für Entwickler und Nutzer schaffen, das Ökosystem weiter zu dezentralisieren. Analysten verweisen auf das bereits gebundene Kapital (TVL) von fünf Milliarden US-Dollar auf der Chain.
- Auch Goldman Sachs zeigte sich zu Wochenbeginn bullish und hob das Rating auf Buy mit einem Kursziel von 303 US-Dollar an. Beide Bankhäuser loben die Diversifizierung der Einnahmequellen durch neue Produkte wie Derivate und Vorhersagemärkte.
- Trotz der positiven Stimmung weisen die Experten auf Risiken hin. Insbesondere eine mögliche Wiedererstarkung von Binance.US könnte Marktanteile kosten. Sollte sich die globale Regulierung harmonisieren, könnte Binance seine Liquiditätsvorteile auch auf dem US-Markt wieder stärker ausspielen.
