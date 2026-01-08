App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
20€ in BTC Startbonus
Handle Coins sicher "Made in Germany"
3.25 T $
Bitcoin-Kurs90,756.00 $-2.27%
Ethereum-Kurs3,148.11 $-3.49%
XRP-Kurs2.16 $-4.75%
BNB-Kurs892.90 $-1.92%
Solana-Kurs137.07 $-1.54%
TRON-Kurs0.297093 $0.91%
Dogecoin-Kurs0.145781 $-1.25%
Cardano-Kurs0.399928 $-3.02%
Zcash-Kurs475.34 $-4.45%
Hyperliquid-Kurs26.65 $-4.53%
Chainlink-Kurs13.42 $-2.99%
Jetzt einsteigen? 

Strategy, Coinbase und Co. – Die heißesten Krypto-Aktien für 2026

Während der Kauf von BTC, ETH und Co. mehr dem Krypto-Ethos entspricht, könnten einige Blockchain-Unternehmen bessere Renditen erwirtschaften.

Johannes Dexl
Teilen
Bitcoin-Kurs90,756.00 $-2.27 %
Bitcoin kaufen
Ein Trader an der New Yorker Börse schaut auf seine Monitore

Beitragsbild: Picture Alliance

 | Investoren sollten bei der Aktienauswahl genau hinschauen

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum diese Aktien besser performen könnten als der Krypto-Markt
  • Wieso Anleger bei der Kursbetrachtung häufig in eine Falle tappen
  • Welches Unternehmen doppelt vom Krypto- und KI-Boom profitiert

Während Aktienmärkte wieder neue Höchststände feiern durften, hat Bitcoin im vergangenen Jahr mehr als 15 Prozent an Wert verloren. Auch Altcoins wie Ethereum und Solana mussten starke Kursverluste hinnehmen. Begleitet wird die immer stärker zunehmende Krypto-Adoption zudem durch die Frage, ob ETH, SOL und Co. überhaupt so stark profitieren werden, wie von den Bullen angepriesen – Stichwort Value Accrual. Unternehmen des traditionellen Finanzsystems könnten sich schlicht die Effizienzgewinne der Blockchain-Technologie unter den Nagel reißen, damit ihre Margen vergrößern und selbst zu den tatsächlichen Gewinnern der Krypto-Adoption mutieren.

Treasury-Unternehmen Strategy hat Bitcoin während des starken Kursanstiegs 2024 zudem massiv outperformt. Auch die in den KI-Sektor abgedrifteten Bitcoin-Miner erlebten im vergangenen Jahr eine spektakuläre Rallye – während BTC under Altcoin-Markt im Niemandsland herumlungerten. Kein Wunder also, dass weniger ideologie- und mehr renditegetriebene Anleger zunehmend auf börsennotierte Unternehmen blicken, die im und rund um den Krypto-Sektor tätig sind. Wir werfen einen Blick auf die aussichtsreichsten Kandidaten für 2026.

Werde Plus+ Mitglied, um diesen Beitrag und ganz BTC-ECHO zu lesen.
  • Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
  • Tägliche Analysen vom Marktführer
  • Hot-Coins & Trading-Signale
  • Exklusive Infos direkt vom Experten
  • 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
  • Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool)
Jetzt ab 1 € testen

Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Eine Nahaufnahme einer XRP-Kryptowährungsmünze mit ihrem Logo, vor einem Stapel von XRP-Münzen
KursanalyseRipple-Kursprognose: Ist das der Start einer nachhaltigen Kursrallye?
Bitcoin-Münzen und Goldbarren liegen auf Dollarnoten
Super-Zyklus oder Bärenmarkt?Krypto-Markt 2026: Investment-Chancen und Gefahren im großen Jahresausblick
Michael Saylor reitet auf einem Bitcoin-Bullen im Indiana Jones Outfit
Bitcoin aktuellDie plötzliche Rückkehr der Bitcoin-Bullen
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Canton
0.141685 $
3.62%
POL (ex-MATIC)
0.128730 $
2.11%
LEO Token
9.18 $
2.04%
Bitcoin Cash
641.58 $
0.92%
TRON
0.297093 $
0.91%
HTX DAO
0.000002 $
0.17%
USDS
1.00 $
0.06%
Ripple USD
0.999966 $
0.06%
PayPal USD
1.00 $
0.03%
Ethena Staked USDe
1.21 $
0.03%
Provenance Blockchain
0.026560 $
-8.71%
Pump.fun
0.002327 $
-8.24%
Mantle
1.03 $
-6.35%
Ethena
0.237190 $
-5.93%
Ondo
0.421480 $
-5.22%
Render
2.22 $
-5.19%
XRP
2.16 $
-4.75%
Bittensor
270.94 $
-4.61%
Hyperliquid
26.65 $
-4.53%
Zcash
475.34 $
-4.45%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren