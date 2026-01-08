Während der Kauf von BTC, ETH und Co. mehr dem Krypto-Ethos entspricht, könnten einige Blockchain-Unternehmen bessere Renditen erwirtschaften.

Strategy, Coinbase und Co. – Die heißesten Krypto-Aktien für 2026

Strategy, Coinbase und Co. – Die heißesten Krypto-Aktien für 2026

In diesem Artikel erfährst du: Warum diese Aktien besser performen könnten als der Krypto-Markt

Wieso Anleger bei der Kursbetrachtung häufig in eine Falle tappen

Welches Unternehmen doppelt vom Krypto- und KI-Boom profitiert

Während Aktienmärkte wieder neue Höchststände feiern durften, hat Bitcoin im vergangenen Jahr mehr als 15 Prozent an Wert verloren. Auch Altcoins wie Ethereum und Solana mussten starke Kursverluste hinnehmen. Begleitet wird die immer stärker zunehmende Krypto-Adoption zudem durch die Frage, ob ETH, SOL und Co. überhaupt so stark profitieren werden, wie von den Bullen angepriesen – Stichwort Value Accrual. Unternehmen des traditionellen Finanzsystems könnten sich schlicht die Effizienzgewinne der Blockchain-Technologie unter den Nagel reißen, damit ihre Margen vergrößern und selbst zu den tatsächlichen Gewinnern der Krypto-Adoption mutieren.

Treasury-Unternehmen Strategy hat Bitcoin während des starken Kursanstiegs 2024 zudem massiv outperformt. Auch die in den KI-Sektor abgedrifteten Bitcoin-Miner erlebten im vergangenen Jahr eine spektakuläre Rallye – während BTC under Altcoin-Markt im Niemandsland herumlungerten. Kein Wunder also, dass weniger ideologie- und mehr renditegetriebene Anleger zunehmend auf börsennotierte Unternehmen blicken, die im und rund um den Krypto-Sektor tätig sind. Wir werfen einen Blick auf die aussichtsreichsten Kandidaten für 2026.

Werde Plus+ Mitglied, um diesen Beitrag und ganz BTC-ECHO zu lesen. Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte

Tägliche Analysen vom Marktführer

Hot-Coins & Trading-Signale

Exklusive Infos direkt vom Experten

100 % Kryptofokus - weniger Werbung

Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool) Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.