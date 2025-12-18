Die beliebte US-Krypto-Börse holt zum Rundumschlag aus. Die neue Produktoffensive ist der nächste Schritt in Richtung Super-App.

Coinbase bringt Aktien, Prognose-Märkte und Solana in eine App

Coinbase vollzieht eine strategische Expansion und bricht aus dem reinen Krypto-Handel aus. Die US-Börse positioniert sich künftig als All-in-One-Plattform, die traditionelle Finanzmärkte (TradFi) mit der Blockchain-Welt vereint. Ziel ist es, Fintechs wie Robinhood und dezentralen Protokollen gleichzeitig Marktanteile abzunehmen.

US-Kunden handeln über “Coinbase Capital Markets” künftig Aktien und ETFs provisionsfrei direkt neben ihren Krypto-Beständen. Das Angebot umfasst ausgewählte Titel, die Anleger 24 Stunden am Tag und fünf Tage die Woche traden können. Coinbase plant langfristig die Tokenisierung dieser Real World Assets (RWA) und bereitet eine institutionelle Plattform für 2026 vor.

Für Krypto-Natives integriert Coinbase den führenden Solana-DEX-Aggregator Jupiter direkt in die Benutzeroberfläche. Nutzer handeln damit Millionen von Solana-Token sofort nach Launch, ohne die App zu verlassen oder Wallets manuell verbinden zu müssen. Die Preisbildung übernimmt Jupiter, während Coinbase die Verwahrung und User Experience steuert.

Über eine Partnerschaft mit der regulierten Plattform Kalshi eröffnet Coinbase seinen Nutzern zudem den Zugang zu Ereignis-Wetten. Anleger spekulieren bereits ab einem US-Dollar auf Wahlausgänge oder Wirtschaftsdaten, wobei die Positionen nahtlos neben dem Spot-Portfolio erscheinen. Damit reagiert die Börse auf den massiven Hype um Polymarket.

Mit “Custom Stablecoins” ermöglicht Coinbase Unternehmen die Ausgabe eigener, markengebrandeter Stablecoins, die flexibel durch USDC gedeckt sind. Parallel dazu rollt das Unternehmen den Zahlungsstandard x402 aus, der KI-Agenten autonome Transaktionen erlaubt – ein Zukunftsmarkt mit bereits 200 Millionen US-Dollar annualisiertem Volumen.

Außerdem verlässt der Handel mit Perpetual Futures den Experten-Modus und hält Einzug in die Haupt-App. Durch eine vereinfachte Oberfläche erhalten US-Trader Zugang zu gehebelten Positionen, was die Hürden für den Derivate-Markt senkt und das Handelsvolumen auf der Plattform steigern dürfte.

