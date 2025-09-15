- Coinbase hat überraschend bestätigt, dass das Unternehmen nun doch die Einführung eines eigenen Tokens für das Ethereum-Layer-2-Netzwerk Base prüft. Bisher hatte der US-Krypto-Riese diesen Schritt stets ausgeschlossen.
- Auf dem Livestream-Event erklärte Jesse Pollak, Head of Base, dass man sich “in den frühen Phasen der Exploration” befinde. Konkrete Details zu Timing, Design oder Governance gebe es jedoch noch nicht. Laut Coinbase soll die Community eng eingebunden werden. Der mögliche Token könnte dabei helfen, die gemeinsame Mission von Base und Coinbase zu beschleunigen.
- Das Layer-2-Netzwerk ist seit 2023 live und nutzt die Ethereum-Blockchain als Sicherheitsbasis. Base soll vor allem günstige und schnelle Transaktionen ermöglichen und gilt als ein zentraler Baustein in der Coinbase-Strategie, Web3-Anwendungen massentauglich zu machen.
- Coinbase ist die größte regulierte Krypto-Börse in den USA und gehört weltweit zu den führenden Handelsplattformen für digitale Vermögenswerte. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und ist seit 2021 an der Nasdaq börsennotiert.
Empfohlenes Video
Was WIRKLICH mit Bitcoin passiert, wenn die Wall Street einsteigt
Quelle:
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+