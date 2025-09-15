App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
20€ in BTC Startbonus
Handle Coins sicher "Made in Germany"
4.10 T $
Bitcoin-Kurs115,818.00 $0.03%
Ethereum-Kurs4,513.63 $-1.88%
XRP-Kurs3.00 $-0.68%
Cardano-Kurs0.864286 $-1.61%
Solana-Kurs236.00 $-0.65%
Dogecoin-Kurs0.267521 $-0.27%
BNB-Kurs930.56 $0.78%
Polkadot-Kurs4.17 $-2.23%
IOTA-Kurs0.188233 $-1.46%
Official Trump-Kurs8.54 $-1.30%
TRON-Kurs0.346083 $-0.80%
Stellar-Kurs0.379489 $-1.49%

Krypto-Börse erwägt Launch Coinbase überrascht: Kommt jetzt doch ein Token für Base?

Die Krypto-Börse Coinbase denkt über einen eigenen Token für sein Ethereum-Layer-2-Netzwerk Base nach. Alles Wichtige kompakt auf den Punkt.

Giacomo Maihofer
Teilen
Ethereum-Kurs4,513.63 $-1.88 %
Bitcoin kaufen
Nahaufnahme eines Smartphone-Bildschirms, der die Coinbase-App-Seite mit der Option, Coinbase zu erhalten, auf einer Tastatur anzeigt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die US-amerikanische Krypto-Börse befindet sich weiter auf Expansionskurs
  • Coinbase hat überraschend bestätigt, dass das Unternehmen nun doch die Einführung eines eigenen Tokens für das Ethereum-Layer-2-Netzwerk Base prüft. Bisher hatte der US-Krypto-Riese diesen Schritt stets ausgeschlossen.
  • Auf dem Livestream-Event erklärte Jesse Pollak, Head of Base, dass man sich “in den frühen Phasen der Exploration” befinde. Konkrete Details zu Timing, Design oder Governance gebe es jedoch noch nicht. Laut Coinbase soll die Community eng eingebunden werden. Der mögliche Token könnte dabei helfen, die gemeinsame Mission von Base und Coinbase zu beschleunigen.
  • Das Layer-2-Netzwerk ist seit 2023 live und nutzt die Ethereum-Blockchain als Sicherheitsbasis. Base soll vor allem günstige und schnelle Transaktionen ermöglichen und gilt als ein zentraler Baustein in der Coinbase-Strategie, Web3-Anwendungen massentauglich zu machen.
  • Coinbase ist die größte regulierte Krypto-Börse in den USA und gehört weltweit zu den führenden Handelsplattformen für digitale Vermögenswerte. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und ist seit 2021 an der Nasdaq börsennotiert.
Empfohlenes Video
Was WIRKLICH mit Bitcoin passiert, wenn die Wall Street einsteigt

Quelle:

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Eine Nahaufnahme verschiedener Kryptowährungen, die auf einem digitalen Tablet platziert sind, das Live-Kurs-Charts und Handelspaare von Kryptowährungen anzeigt und die dynamische Energie des aktuellen Krypto-Booms einfängt.
Krypto-Rallye voraus? Altcoin Season beginnt: Steht der nächste Krypto-Boom bevor?
Altcoins
Der Kampf um die VorherrschaftEthereum vs. Solana: Die wichtigsten technologischen Unterschiede 2025
Ein Smartphone mit automatisch gespeichertem Entwurf zeigt das Logo der Kryptowährung Polkadot vor einem digitalen Börsenticker-Bildschirm.
On-Chain-YieldPendle und das DeFi-Lego: Angriff auf den 500 Billionen US-Dollar schweren Markt für Zinsderivate
Immutable
0.713232 $
10.72%
MYX Finance
10.92 $
7.47%
World Liberty Financial
0.224868 $
7.16%
Pump.fun
0.008269 $
5.90%
Avalanche
30.28 $
3.79%
Mantle
1.69 $
3.52%
Pi Network
0.358163 $
3.08%
MemeCore
2.47 $
2.25%
Monero
312.83 $
1.90%
Bitget Token
4.99 $
1.43%
Ethena
0.699272 $
-6.08%
Flare
0.023005 $
-4.59%
Jupiter
0.508623 $
-3.74%
POL (ex-MATIC)
0.258035 $
-3.72%
Sky
0.071877 $
-3.61%
Worldcoin
1.50 $
-3.31%
Filecoin
2.41 $
-3.31%
Pudgy Penguins
0.032972 $
-3.12%
Sei
0.316838 $
-3.12%
Aave
295.80 $
-2.81%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren