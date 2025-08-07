- Das Rechtsteam der Krypto-Börse Coinbase hat sich Indien mit dem IT-Minister des Bundesstaates Karnataka, Priyank Kharge, getroffen. Inhalt der Gespräche war offenbar eine stärkere Zusammenarbeit bei der Integration der Blockchain-Technologie in öffentlichen Infrastrukturen.
- “Wir haben uns mit dem Team von Coinbase getroffen, um über ihre Entwicklerplattform zu sprechen, die die Blockchain-Entwicklung vereinfacht und es Entwicklern ermöglicht, On-Chain-Anwendungen mühelos zu erstellen”, erklärte Kharge auf X. Man habe zudem “potenzielle Bereiche für eine Zusammenarbeit im Bereich Cybersicherheit erörtert und darüber gesprochen, wie ihr globales Fachwissen unsere Bemühungen unterstützen könnte”.
- Kharge fügte außerdem hinzu, die Regierung von Karnataka sei „sehr daran interessiert“, die Digitalisierung mithilfe der Blockchain-Technologie voranzutreiben. Dahingehend habe man “über Qualifizierungs- und Kapazitätsaufbauprogramme, Inkubation und die Möglichkeit gesprochen, in Zukunft gemeinsame Hackathons zu veranstalten”.
- “Angesichts der zunehmenden Bedeutung der Blockchain sind wir sehr daran interessiert, ihr Potenzial in kritischen Bereichen zu erkunden, die für unsere Regierungsführung und digitale öffentliche Infrastruktur relevant sind”, so Kharge.
- Coinbase CLO Paul Grewal bedankte sich im Anschluss auf X und erklärte, er sei „gespannt darauf, zu erkunden, wie Coinbase die technologische Führungsrolle Karnatakas weiter unterstützen kann”.
- Das Treffen fand vor dem Hintergrund der Bemühungen von Coinbase statt, seine Dienstleistungen auf Regierungen auszuweiten. In einer Mitteilung von März erklärte das Unternehmen, dass es Regierungen bei der Einführung von Kryptowährungen helfen wolle. Die Krypto-Börse stünde bereit, “nationale und internationale Regierungen mit regulierten, sicheren und umfassenden Lösungen zu unterstützen”, so Coinbase.
