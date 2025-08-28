- Das US-Handelsministerium wird makroökonomische Daten künftig über das Chainlink- und Pyth-Netzwerk zur Verfügung stellen. Das geht aus offiziellen Pressemitteilungen hervor.
- Damit werden erstmals staatliche Daten einer US-Bundesbehörde über Blockchain-Oracles verifizierbar bereitgestellt.
- Nach Angaben des Ministeriums sollen über Chainlink und Pyth unter anderem Statistiken zu Beschäftigung, Inflation und Handelsbilanz veröffentlicht werden. Ziel ist es, diese Kennzahlen für Smart Contracts, dezentrale Anwendungen und Finanzprodukte nutzbar zu machen. Laut der Ankündigung sollen die Daten manipulationssicher, transparent und ohne Zeitverzug on-chain abrufbar sein.
- Die Daten können auf Blockchain-Netzwerken eingesehen werden, die mit Chainlink und Pyth kompatibel sind. In der Erklärung wurden initial zehn Blockchains genannt, darunter Ethereum, Base und Arbitrum. Mittlerweile soll die Funktion aber auch auf Bitcoin, Solana, Tron, Stellar und Polygon ausgeweitet worden sein.
- Das Handelsministerium wird die Daten wie gewohnt in den gleichen Intervallen (monatlich beziehungsweise quartalsweise) an die beiden Oracle-Dienste liefern.
- Derweil reagieren Anleger äußerst positiv auf die Nachrichtenlage. Chainlink stieg innerhalb der letzten Stunde um fast 8 Prozent. Pyth legte sogar um 57 Prozent zu.
- Die Pläne, Wirtschaftsdaten über die Blockchain bereitzustellen, stellte US-Handelsminister Howard Lutnick gestern in einer Kabinettssitzung vor. Den Schritt wollen man auch auf andere Ministerien ausweiten, hieß es.
- Den Strom an positiven Nachrichten kann Chainlink damit aufrechterhalten. Vor kurzem erst beantragte der Vermögensverwalter Bitwise einen ersten Chainlink-ETF.
