- Vermögensverwalter Bitwise hat am Dienstag einen Antrag bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht, um den ersten börsengehandelten Fonds in den Vereinigten Staaten aufzulegen, der ausschließlich Chainlink (LINK) abbildet.
- Aus der bei der SEC eingereichten Form S-1 geht hervor, dass der Fonds unter dem Namen Bitwise Chainlink ETF notieren soll. Coinbase Custody wurde als Verwahrstelle für die Token benannt.
- Ein Börsenticker, die Handelsplattform sowie die Gebührenstruktur wurden bislang nicht offengelegt.
- Für die Zulassung ist neben dem S-1-Formular ein weiteres Dokument erforderlich: das sogenannte Form 19b-4, das den eigentlichen Genehmigungsprozess durch die SEC einleitet. Erst nach dessen Einreichung beginnt die Frist für die Behörde, über die Zulassung des Produkts zu entscheiden.
- Bitwise zählt zu den größten Emittenten von Krypto-ETFs in den USA. Nach Angaben von Farside verwaltet das Unternehmen derzeit rund 2,26 Milliarden US-Dollar in seinen Bitcoin-Produkten sowie 460 Millionen US-Dollar in Fonds, die Ether abbilden.
- Mit dem Chainlink-ETF von Bitwise liegt nun erstmals ein Antrag auf ein Fondsprodukt vor, das den nativen Token einer Oracle-Plattform abbildet.
- Parallel zum Vorstoß von Bitwise treibt auch Tuttle Capital Management die Entwicklung neuer Fondsprodukte voran. Das Unternehmen hat im Januar 2025 mehrere Formulare bei der SEC eingereicht, um zweifach gehebelte Exchange-Traded Funds auf verschiedene Kryptowährungen zu starten, darunter Chainlink (LINK), Cardano (ADA) und Polkadot (DOT).
