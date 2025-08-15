App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
20€ Bonus sichern
+350 Coins, minimale Gebühren
4.08 T $
Bitcoin-Kurs117,269.00 $-0.65%
Ethereum-Kurs4,416.33 $-2.45%
XRP-Kurs3.08 $0.05%
Cardano-Kurs0.933510 $3.09%
Solana-Kurs184.54 $-4.29%
Dogecoin-Kurs0.223678 $0.25%
BNB-Kurs824.37 $-1.35%
Polkadot-Kurs3.85 $-3.27%
IOTA-Kurs0.196830 $-1.18%
Official Trump-Kurs9.14 $2.18%
TRON-Kurs0.352055 $-1.77%
Stellar-Kurs0.425197 $0.11%

Das Amazon des Krypto-Markts? Chainlink: Diese Treiber befeuern die LINK-Rallye

Das führende Krypto-Oracle ist derzeit in aller Munde. Doch die jüngste Rallye dürfte nach Ansicht vieler erst der Anfang gewesen sein.

Johannes Dexl
Teilen
Chainlink-Kurs21.58 $-3.27 %
Bitcoin kaufen
Ein blaues sechseckiges Chainlink-Logo innerhalb eines Kreises ist auf einem schwarzen Hintergrund zentriert, mit Binärcode und Kreisformen auf beiden Seiten.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Chainlink konnte sich zuletzt ins Rampenlicht des Krypto-Markts spielen

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wie die neue Reserve das LINK-Angebot verknappt
  • Warum Chainlink Ripple den Rang ablaufen könnte
  • Wieso die neue Circle-Blockchain den Kurs befeuert
  • Ob sich ein Einstieg jetzt noch lohnen könnte
  • In welchem Szenario sich LINK mehr als verzehnfacht

Für die “LINK-Marines” scheinen sich derzeit alle Sterne günstig zu positionieren. Die Chainlink-Reserve stärkt den Use-Case des Token und verknappt dessen Angebot durch den fundamentalen Nutzen des Oracles. Durch den Launch von dedizierten Stablecoin-Layer-1s von Circle, Stripe und Co. wird der Nutzen von Ethereum parallel infrage gestellt. Je mehr sich die Blockchain-Landschaft fragmentiert, desto stärker profitiert dagegen Chainlink als Bindeglied. Zudem scheint sich ein Teil der Ripple-Community von XRP abzuwenden und zu dem anderen “Banken-Coin” abzuwandern. Positive Narrative gibt es bei Chainlink daher aktuell en masse, doch wie viel steckt wirklich dahinter?

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder.
  • Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
  • Tägliche Analysen vom Marktführer
  • Hot-Coins & Trading-Signale
  • Exklusive Infos direkt vom Experten
  • 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
  • Inkl. 24-Karat Bitcoin-Sammlermünze
Jetzt ab 1 € testen

Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Ein Flur in einem modernen Rechenzentrum mit Reihen von Serverschränken auf beiden Seiten, beleuchtet von blauem Licht und Leuchtstoffröhren, zeigt die Infrastruktur hinter dem sicheren Cloud-Mining-Betrieb.
Passive Einnahmequelle mit RisikenWie Bitcoin Cloud Mining funktioniert – und ob es sich lohnt
Eine gekeimte Zwiebel sitzt neben einer leuchtenden Bitcoin auf einer dunklen, strukturierten Oberfläche.
Bitcoin ist kein GartenproduktBitcoin und die Tulpenmanie: Ein unpassender Vergleich
An der Außenfassade eines Gebäudes prangt das Siemens-Firmenlogo in fetten, türkisfarbenen Buchstaben über großen Fenstern, daneben eine schlichte Krypto-Beschilderung.
Krypto in DACH Euro-Stablecoin, MiCA-Token und Siemens-Anleihe setzen neue Maßstäbe
Chainlink (LINK) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Chainlink (LINK) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Chainlink (LINK) kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Provenance Blockchain
0.029885 $
11.80%
Flare
0.024597 $
7.53%
Mantle
1.16 $
4.85%
Cardano
0.933510 $
3.09%
Gate
17.58 $
2.80%
Official Trump
9.14 $
2.18%
LEO Token
9.49 $
1.78%
Hyperliquid
47.01 $
1.44%
Kinetiq Staked HYPE
47.04 $
1.40%
Bitget Token
4.59 $
0.96%
Arbitrum
0.476187 $
-7.84%
Optimism
0.720877 $
-4.78%
Injective
14.30 $
-4.48%
Jito Staked SOL
225.73 $
-4.33%
Solana
184.54 $
-4.29%
Aave
296.79 $
-4.24%
Binance Staked SOL
196.91 $
-4.11%
SPX6900
1.46 $
-3.60%
Worldcoin
0.970714 $
-3.56%
Pudgy Penguins
0.031914 $
-3.33%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren