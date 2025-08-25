App herunterladen
Was Chainlink so besonders macht Alle KIs sind sich einig: Das ist der unterschätzte Krypto-Star

Alle großen KI-Sprachmodule setzen auf eine Blockchain: Chainlink. Warum sie sich einig sind und was das Projekt so besonders macht.

Giacomo Maihofer
Chainlink-Kurs24.65 $-4.34 %
Eine Hand hält ein Smartphone, auf dem das Chainlink-Logo abgebildet ist, mit einem verschwommenen Finanzdiagramm im Hintergrund - eine Momentaufnahme der Krypto-Star-Trends und KI-gestützten Erkenntnisse, die die Zukunft der Krypto-Investitionen prägen.

Beitragsbild: Shutterstock

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum sich alle großen KI-Modelle auf denselben Coin festlegen
  • Wieso Smart Contracts ohne Oracles wertlos bleiben – und diese Blockchain das Problem löst
  • Welche Deals Chainlink zum Favoriten der Wall Street machen

Bitcoin, Ethereum, Solana – sie dominieren die Schlagzeilen. Doch wenn man die größten KI-Modelle der Welt fragt, welche Kryptowährung wirklich unterschätzt ist, fällt überraschend oft ein anderer Name. ChatGPT, Claude, Gemini und Grok – alle vier kommen unabhängig voneinander zum gleichen Ergebnis. Das sind die Gründe.

