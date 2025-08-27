App herunterladen
US-Handelsministerium bringt BIP-Daten auf die Blockchain

US-Handelsminister Howard Lutnick kündigte an, künftig das Bruttoinlandsprodukt und weitere Wirtschaftsdaten über die Blockchain zu veröffentlichen.

Dominic Döllel
Teilen
Bitcoin-Kurs111,237.00 $1.13 %
Bitcoin kaufen
US-Handelsminister Howard Lutnick spricht während einer Kabinettssitzung über die Einführung von BIP-Daten auf der Blockchain, neben ihm sitzen Regierungsvertreter und Präsident Donald Trump.

Beitragsbild: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Mark Schiefelbein

 US-Präsident Donald Trump (links), Verteidigungsminister Pete Hegseth (mitte) und Handelsminister Howard Lutnick (rechts)
  • Das US-Handelsministerium plant, wirtschaftsstatistische Daten künftig über die Blockchain bereitzustellen.
  • Handelsminister Howard Lutnick erklärte während einer Kabinettssitzung, dass die Initiative mit den Daten zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) beginnen werde. Donald Trump bezeichnete er dabei als “den Krypto-Präsidenten”.
  • “Das Handelsministerium wird seine Statistiken auf der Blockchain veröffentlichen, weil Sie der Krypto-Präsident sind”, sagte Lutnick in der Sitzung. Um welche Blockchain es sich handelt, ist unklar.
  • Das Ziel der Maßnahme sei es, die Verbreitung offizieller Regierungsdaten mithilfe der Transparenz, Zugänglichkeit und Unveränderlichkeit der Blockchain-Technologie zu verbessern.
  • Lutnick erläuterte, dass die Veröffentlichung der BIP-Daten nur der erste Schritt sei. Künftig sollen weitere Regierungsbehörden ihre Kennzahlen ebenfalls über die Blockchain zugänglich machen.
  • “Wir werden das der gesamten Regierung zur Verfügung stellen, damit alle diese Technologie nutzen können”, so der Handelsminister.
  • Aktuell würden noch letzte Details zur Umsetzung geklärt. Sollte das Vorhaben wie geplant umgesetzt werden, wäre es eine der ersten groß angelegten Anwendungen von Blockchain-Technologie in der wirtschaftlichen Berichterstattung einer US-Behörde.
  • Durch die Veröffentlichung der BIP-Zahlen auf der Blockchain soll die Nachvollziehbarkeit erhöht und Manipulationen vorgebeugt werden. Offizielle Statistiken würden so nicht nur transparenter, sondern auch für eine breitere Öffentlichkeit leichter überprüfbar.
  • Warum Investoren beim Trump-nahen Token WLFI trotz Milliardenbewertung aufpassen sollten, lest ihr hier: Neuer Trump-Token: Stablecoin-Revolution oder Milliardenblase?
