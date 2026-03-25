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Cathie Wood greift zu: Ark Invest kauft Circle-Aktien trotz Kurssturz

Ark Invest nutzt den Kurseinbruch von Circle und stockt seine Position deutlich auf. Doch von einer anderen Aktie trennt sich das Unternehmen jetzt.

Dominic Döllel
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Cathie Wood vor Circle-Banner an der New Yorker Börse während turbulenter Marktphase.

Beitragsbild: picture alliance I Fotomontage

 | Ark Invest nutzt den Rücksetzer der Circle-Aktie

Die Investmentfirma Ark Invest hat erneut Aktien des Stablecoin-Emittenten Circle gekauft und damit auf den deutlichen Kursrückgang reagiert. Laut Handelsdaten erwarb das von Cathie Wood geführte Unternehmen insgesamt 161.513 Anteile im Wert von 16 Millionen US-Dollar.

Das Bild zeigt den Kurs von Circle.
Der CRCL-Kurs bricht ein I Quelle: Tradingview

Die Käufe erfolgten in einer Phase erhöhter Unsicherheit. Die Circle-Aktie verlor zuvor rund 20 Prozent an Wert. Ark Invest nutzt also aktiv den Kursrückgang, um günstig einzukaufen.

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Wettbewerb durch Tether nimmt zu

Grund für den Kurseinbruch ist unter anderem eine Neuigkeit des größten Konkurrenten. Tether will erstmals eine vollständige Finanzprüfung durchführen lassen und hat dafür eine der großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften engagiert. Das könnte Circles Position als transparente Alternative schwächen.

Der Schritt dürfte insbesondere institutionelle Investoren aufhorchen lassen, die bislang vorwiegend auf Transparenzaspekte geachtet haben.

Ark setzt auf Rebalancing

Ark Invest reduziert seine Beteiligung an der Krypto-Börse Bullish. Insgesamt wurden 41.064 Aktien verkauft, was einem Gegenwert von rund 1,53 Millionen US-Dollar entspricht.

Die Umschichtungen sind Teil einer breiteren Strategie. Ark begrenzt einzelne Positionen auf etwa zehn Prozent eines Fonds und passt die Gewichtung regelmäßig an Marktbewegungen an. Circle bleibt dabei ein zentrales Investment. Im ARKK-ETF ist das Unternehmen mit 5,48 Prozent gewichtet und stellt damit die drittgrößte Position dar.

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