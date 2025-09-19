- Es klingt wie eine Geschichte, die so nur der Krypto-Space schreibt. Der Autobauer BMW hat nun offiziell ein Auto ausgeliefert, das ursprünglich als NFT aus dem Bored-Ape-Ökosystem entstanden ist. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die BTC-ECHO vorliegt.
- Bei dem “Apecar”, so der Name des BMW-Modells, handelt es sich um eine Sonderedition auf Basis des M235 xDrive des bayrischen Autoherstellers.
- Entstanden ist das Fahrzeug im Metaverse des Bored Ape Yacht Club “The Otherside”. Der Wagen wurde erstmals im vergangenen Jahr auf dem ApeFest in Lissabon einer breiteren Öffentlichkeit präsentiert.
- Das Design zeichnet sich durch ein Mosaik aus unterschiedlich eingefärbten Teilchen aus.
- Kaufen konnten das Apecar nur Besitzer eines Bored Apes. Weltweit gibt es etwa 10.000 Personen, diese NFT besitzen.
- Den Zuschlag erhielt am Ende Dennis W., der Geschäftsführer des Krypto-Vergleichsportals Cryptoticker.io. Wie viel er für das Auto zahlte, ist nicht bekannt. Die Preisrange rangiert hier zwischen 59.700 und 66.700 Euro.
- Im NFT- und Metaverse-Hype um 2021/2022 gab es großen Andrang auf die Krypto-Unikate. Sogar prominente Persönlichkeiten wie Eminem oder Justin Bieber ließen sich von dem “Affenfieber” anstecken. Mittlerweile ist die Kollektion aber nur noch einen Bruchteil wert.
- Das Crossover zwischen NFTs und der Automobilwelt beschränkt sich allerdings nicht nur auf die künstlerische Ebene. 2022 hatte der italienische Hersteller Alfa Romeo die Technologie im Kampf gegen Tacho-Betrug eingesetzt. Wie das funktioniert, lest ihr hier: Wie dieser SUV auf die Blockchain setzt
