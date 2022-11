Im Januar schloss sich Popstar Justin Bieber dem Bored Ape Yacht Club an. Nun ist sein Investment nur noch einen Bruchteil wert.

Bored Ape NFT von Justin Bieber verliert massiv an Wert

500 Ether investierte Justin Bieber im Januar für ein Exemplar der NFT-Serie “Bored Ape Yacht Club” (BAYC). Zum damaligen Zeitpunkt waren das 1,3 Millionen US-Dollar. Der Kanadier postet den “gelangweilten Affen” im Anschluss auf seiner Instagram-Seite.

Heute ist der NFT allerdings nur noch einen Bruchteil wert. Auf der Handelsplattform OpenSea liegt das Höchstgebot für Bored Ape Nummer 3001 aktuell bei 56,22 Ether, rund 67.000 US-Dollar – ein Minus von knapp 94 Prozent.

Justin Bieber muss den Ape zwar nicht verkaufen. Unter anderem diese Preisentwicklung zeigt das vorläufige Ende des BAYC-Hypes. Das Handelsvolumen ist auf OpenSea seit Monaten rückläufig.

Generell zeigt der Popstar aber großes Interesse am Krypto-Space. Neben seinem Privatinvestment in BAYC beteiligte sich der 28-Jährige auch an dem Krypto-Zahlungsdienstleister MoonPay.