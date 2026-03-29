Mit dem iShares Staked Ethereum Trust erweitert BlackRock sein Krypto-ETF-Angebot um ein Produkt mit Staking-Erträgen. Der Handelsstart lief “sehr solide”.

BlackRock hat mit dem iShares Staked Ethereum Trust einen weiteren Krypto-ETF an den Markt gebracht und dabei zum Handelsstart ein Volumen von 15,5 Millionen US-Dollar erzielt. Insgesamt wechselten 592.804 Anteile an der Nasdaq den Besitzer. Bloomberg-Analyst James Seyffart bewertete den Auftakt als “sehr solide für den ersten Tag.”

Vast majority of the trading is done and we are at $15.5 million in trading volume for the BlackRock staked Ethereum ETF — $ETHB. Very very solid for a day 1 ETF launch https://t.co/5f9VeA9ivq pic.twitter.com/MpwRqeHnwU — James Seyffart (@JSeyff) March 12, 2026

Der Fonds kombiniert staked Ethereum im Umfang von 80 Prozent mit 20 Prozent unstaked Ether. Coinbase übernimmt die Verwahrung. Staking-Erträge werden monatlich ausgeschüttet und über Validatoren von Figment, Galaxy Digital und Attestant generiert.

Ethereum Staking ETF schlechter als Solana Staking ETFs

Im Vergleich zu Solana-basierten Staking ETFs fiel das Startvolumen niedriger aus. Der Bitwise Solana Staking ETF erreichte 55,4 Millionen US-Dollar, das REX-Osprey-Produkt verbuchte 33,7 Millionen US-Dollar.

BlackRock ergänzt mit ETHB sein bestehendes Angebot rund um Bitcoin und Ethereum und macht gezielt die rund vierprozentige jährliche Staking-Rendite des Netzwerks verfügbar. Bei welchen Coins du eine zweistellige Rendite erwarten darfst, liest du hier: Krypto-Staking: Bis zu 37 Prozent Rendite – warum hohe Erträge oft ein Risiko sind!

Neuer “günstigster” Bitcoin ETF am Markt

Mit einem weiteren Vorstoß könnte sich auch der Wettbewerb im Bitcoin-ETF-Segment verschärfen. Morgan Stanley plant einen eigenen Bitcoin ETF mit dem Ticker MSBT und einer Gebühr von 14 Basispunkten. Damit liegt das Produkt unter den Kosten etablierter Anbieter. ETF-Experte Eric Balchunas erwartet einen Start in den kommenden zwei Wochen.

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