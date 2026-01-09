App herunterladen
Trendwende beim Finanz-Riesen 

Risikobereitschaft zurück: BlackRock akkumuliert massiv BTC und ETH

BlackRock kauft Bitcoin und Ethereum im Wert von über einer Milliarde US-Dollar. Die Zuflüsse deuten auf eine Trendwende hin.

Giacomo Maihofer
Bitcoin-Kurs90,274.00 $0.30 %
BlackRock CEO Larry Fink gestikuliert mit seiner rechten Hand, während er vor einem roten Hintergrund über die Bitcoin-ETFs von BlackRock spricht.

Beitragsbild: Shutterstock

 | BlackRock ist der größte Vermögensverwalter der Welt – Larry Fink ist der Chef
  • BlackRock hat Anfang Januar Bitcoin und Ethereum im Wert von rund einer Milliarden US-Dollar akkumuliert, verteilt auf drei aufeinanderfolgende Handelstage. Allein bei Bitcoin summierten sich die Käufe auf mehr als 9.600 BTC im Wert von rund 878 Millionen US-Dollar, bei Ethereum auf 46.800 ETH im Wert von etwa 149 Millionen US-Dollar. Insgesamt auf alle Vermögensverwalter gesehen wurde diese Woche aber auch massiv abverkauft.
  • Die Zuflüsse von BlackRock markieren eine der stärksten kurzfristigen Akkumulationsphasen seit dem Start der Spot-ETFs und deuten auf eine klare Trendwende beim größten Vermögensverwalter der Welt hin hin: Nach den massiven Abflüssen Ende 2025 scheinen große Investoren zum Jahresbeginn wieder bewusst Risiko aufzubauen.
  • Besonders auffällig war der 5. Januar, an dem US-Spot-Bitcoin-ETFs zusammen 697 Millionen US-Dollar Nettozuflüsse verzeichneten. BlackRocks ETF IBIT allein zog 372 Millionen US-Dollar an und stellte damit mehr als die Hälfte des gesamten Tagesvolumens.
  • In einem historischen Manöver hat auch Morgan Stanley offiziell S-1-Anträge für eigene Bitcoin-, Ethereum- und Solana-ETFs bei der SEC eingereicht. Mit einem verwalteten Vermögen von über 1,8 Billionen USD markiert der Einstieg von Morgan Stanley den endgültigen Wendepunkt: Krypto ist kein spekulatives Nischenprodukt mehr, sondern ein integraler Bestandteil globaler Vermögensverwaltung.
MicroStrategy bleibt im MSCI – Bitcoin & Altcoins vor dem nächsten Move?

