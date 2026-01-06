Morgan Stanley beantragt Solana-ETF

- Institutioneller Meilenstein: Die Investmentbank hat offiziell bei der US-Börsenaufsicht SEC einen Antrag für einen Solana-Spot-ETF eingereicht. Er soll Morgan Stanley Solana Trust heißen und bei der Cboe BZX Exchange gelistet werden. Hinterlegt werden SOL-Token. Staking ist mit eingebaut.
- Morgan Stanley verwaltet aktuell ein Vermögen von rund 1,8 Billionen USD und beschäftigt weltweit etwa 80.000 Mitarbeiter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 277 Milliarden USD und einem Rekord-Aktienkurs zum Jahresstart 2026 gehört das Unternehmen zu den wertvollsten Banken der Welt.
- Für Solana markiert dieser Antrag den endgültigen Aufstieg in die “Champions League” der digitalen Assets. Die Nachfrage ist bereits jetzt vielversprechend: Solana-ETFs haben kürzlich die Milliardenmarke beim verwalteten Vermögen geknackt.
- Morgan Stanley hat bereits Anfang Januar 2026 einen eigenen Bitcoin-ETF beantragt hat. Über die Tochter E*Trade öffnet die Großbank 2026 den direkten Krypto-Handel für Millionen Kunden. Morgan Stanley investiert in Infrastruktur wie ZeroHash. Man empfiehlt Top-Kunden aktuell eine Krypto-Quote von bis zu 4 Prozent im Portfolio.
- Die gesamte Wall Street schaltet seit Monaten auf Angriff. J.P. Morgan wickelt bereits Transationen in Milliardenhöhe auf einem eigenen Blockchain-System ab und akzeptiert Bitcoin ab 2026 als Kreditsicherheit. Man nutzt für Wertpapiere auch Solana. Der einstige Krypto-Skeptiker Vanguard öffnet seit Ende 2025 seine Plattform für Krypto-ETFs von Drittanbietern. Die Bank of America bereitet den Start eines eigenen Stablecoins vor.
Disclaimer: Solana kannst du auf der Krypto-Plattform Coinbase kaufen. Neukunden erhalten dort 30 Euro in Bitcoin, wenn sie Kryptowährungen in Höhe von 30 Euro oder mehr handeln.
Quelle:
Solana (SOL) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Solana (SOL) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Solana (SOL) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+