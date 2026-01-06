App herunterladen
BTC-ECHO
Wall Street steigt an 

Morgan Stanley beantragt Solana-ETF

Eine der größten Banken der Welt will Solana an die Börse bringen. Warum der ETF-Antrag mehr ist als nur ein weiteres Krypto-Produkt.

Giacomo Maihofer
Solana-Kurs139.17 $2.87 %
Eine physische Bitcoin-Münze steht vor einem unscharfen Morgan-Stanley-Logo, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und digitalen Vermögenswerten verdeutlicht.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Großbank gehört zu den größten Asset Managern der Welt
  • Institutioneller Meilenstein: Die Investmentbank hat offiziell bei der US-Börsenaufsicht SEC einen Antrag für einen Solana-Spot-ETF eingereicht. Er soll Morgan Stanley Solana Trust heißen und bei der Cboe BZX Exchange gelistet werden. Hinterlegt werden SOL-Token. Staking ist mit eingebaut.
  • Morgan Stanley verwaltet aktuell ein Vermögen von rund 1,8 Billionen USD und beschäftigt weltweit etwa 80.000 Mitarbeiter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 277 Milliarden USD und einem Rekord-Aktienkurs zum Jahresstart 2026 gehört das Unternehmen zu den wertvollsten Banken der Welt.
  • Für Solana markiert dieser Antrag den endgültigen Aufstieg in die “Champions League” der digitalen Assets. Die Nachfrage ist bereits jetzt vielversprechend: Solana-ETFs haben kürzlich die Milliardenmarke beim verwalteten Vermögen geknackt.
  • Morgan Stanley hat bereits Anfang Januar 2026 einen eigenen Bitcoin-ETF beantragt hat. Über die Tochter E*Trade öffnet die Großbank 2026 den direkten Krypto-Handel für Millionen Kunden. Morgan Stanley investiert in Infrastruktur wie ZeroHash. Man empfiehlt Top-Kunden aktuell eine Krypto-Quote von bis zu 4 Prozent im Portfolio.
  • Die gesamte Wall Street schaltet seit Monaten auf Angriff. J.P. Morgan wickelt bereits Transationen in Milliardenhöhe auf einem eigenen Blockchain-System ab und akzeptiert Bitcoin ab 2026 als Kreditsicherheit. Man nutzt für Wertpapiere auch Solana. Der einstige Krypto-Skeptiker Vanguard öffnet seit Ende 2025 seine Plattform für Krypto-ETFs von Drittanbietern. Die Bank of America bereitet den Start eines eigenen Stablecoins vor.

Was macht Solana besser als Ethereum?

