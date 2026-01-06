Solana-ETFs sammeln in nur drei Monaten über eine Milliarde US-Dollar ein. Doch der Kurs bleibt weit unter dem Allzeithoch.

Drei Monate, eine Milliarde US-Dollar: Solana-ETFs durchbrechen die Milliarden-Marke beim verwalteten Vermögen nach ihrem Start im November 2025. Seit Start verzeichneten die SOL-Produkte fast nur Zuflüsse, allerdings in viel kleineren Mengen als Bitcoin, Ethereum oder XRP. Insgesamt werden fast 1,5 Prozent der Gesamtumlaufmenge von Vermögensverwaltern gehalten.

Der erste Solana-ETF ging Ende Oktober 2025 an den Start. Damals war das Angebot noch überschaubar. Im Markt existierte mit dem BSOL von Bitwise nur ein einzelnes Produkt, das Solana reguliert für institutionelle Anleger abbildete. In den Monaten danach wuchs das Interesse deutlich: Inzwischen gibt es mehrere Solana-ETFs und ähnliche börsengehandelte Produkte.

Führend ist Bitwise, mit über 600 Millionen US-Dollar unter der Haube. BSOL bietet einen integrierten Staking-Mechanismus, bei dem 100 Prozent der gehaltenen SOL-Bestände gestakt werden, um zusätzliche Erträge zu generieren. Ein Angebot, das klassische Spot-ETF-Strukturen übertrifft und für manche Investoren attraktiver ist.

Trotz der stabilen ETF-Zuflüsse bewegt sich der Kurs seit Wochen kaum. Aktuell liegt der bei 138 US-Dollar, 50 Prozent unter dem Allzeithoch vom Januar 2025. Die Marktkapitalisierung beträgt 77 Milliarden US-Dollar. Solana liegt damit auf Platz 6 der wertvollsten Kryptowährungen.

