- JPMorgan hat erstmals einen kurzfristigen Schuldtitel für eine Einheit von Galaxy Digital über eine öffentliche Blockchain abgewickelt. Statt über klassische Bank- und Abwicklungssysteme lief die Transaktion über das Solana-Netzwerk, eine schnelle Blockchain, die öffentlich einsehbar ist.
- Konkret ging es um sogenanntes Commercial Paper, also kurzfristige Schuldscheine, mit denen sich Unternehmen für wenige Monate Geld leihen. JPMorgan brachte diese Schuldtitel in digitaler Form auf die Blockchain und stellte sie als eigenen Token dar. Ein Token ist dabei nichts anderes als eine digitale Abbildung eines Finanzprodukts auf der Blockchain.
- Gekauft wurden diese digitalen Schuldtitel von Coinbase und Franklin Templeton, zwei großen Akteuren aus der Krypto- und Investmentbranche. Angaben zur genauen Höhe der Emission oder zu den Zinskonditionen machten die beteiligten Unternehmen nicht.
- Ein besonderes Merkmal der Transaktion ist die vollständige Abwicklung über die Blockchain. Sowohl die Auszahlung des Geldes an Galaxy als auch die spätere Rückzahlung erfolgen über den Stablecoin USDC von Circle. Stablecoins sind digitale Dollar, die eins zu eins an den US-Dollar gekoppelt sind. Damit entstand ein seltener Fall, in dem Emission, Zahlung und Rückzahlung eines US-Schuldtitels vollständig digital und ohne klassische Bankabwicklung erfolgten.
- Die Transaktion ist Teil eines größeren Trends. In den vergangenen zwei Jahren haben Banken und Vermögensverwalter weltweit begonnen, ausgewählte Schuldtitel wie Commercial Paper, Anleihen oder strukturierte Produkte digital abzubilden und über Blockchains abzuwickeln.
- JPMorgan hat mit MONY diese Woche bereits einen tokenisierten Geldmarktfonds auf der Ethereum-Blockchain aufgelegt, der ein Volumen von rund 100 Millionen US-Dollar umfasst. Die größte Bank der Welt betreibt auch eine eigene Blockchain und kooperiert mittlerweile mit Projekten wie Chainlink.
