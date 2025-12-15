Der US-Bankenriese startet einen tokenisierten Geldmarktfonds auf Ethereum. Der Launch ist für den 16. Dezember 2025 geplant.

JPMorgan treibt die Tokenisierung klassischer Finanzprodukte weiter voran: Über seine Asset-Management-Sparte bringt die US-Großbank mit dem “My OnChain Net Yield Fund” einen tokenisierten Geldmarktfonds auf die Ethereum-Blockchain.

Der Fonds mit dem Kürzel “MONY” wird über die hauseigene Tokenisierungsplattform Kinexys Digital Assets ausgegeben und als 506(c)-Private-Placement-Fonds strukturiert. Der Zugang erfolgt über die institutionelle Trading-Plattform Morgan Money. Dabei sollen Anleger Token direkt an ihre Blockchain-Adressen erhalten. JPMorgan verspricht sich davon mehr Transparenz, Peer-to-Peer-Transferierbarkeit und perspektivisch zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten als Kollateral im Blockchain-Ökosystem.

Beim Portfolio setzt MONY demnach ausschließlich auf klassische, risikoarme Instrumente: US-Treasuries sowie sogenannte Repos (Repurchase Agreements), die vollständig durch US-Staatsanleihen besichert sind. Zusätzlich ist eine tägliche Reinvestition der Dividenden vorgesehen. Zeichnung und Rückgabe sollen über Morgan Money sowohl mit Bargeld als auch mit Stablecoins möglich sein.

Das Angebot soll bereits ab 16. Dezember 2025 für qualifizierte Kunden geöffnet werden. Genannt werden dabei Schwellen von 5 Millionen US-Dollar (Privatanleger) bzw. 25 Millionen US-Dollar (Institutionelle) sowie ein Mindestinvestment von 1 Million US-Dollar.

“Das Kundeninteresse an der Tokenisierung ist enorm”, erklärte John Donohue, Leiter Liquidität bei JPMorgan Asset Management. “Wir wollen in diesem Bereich eine führende Rolle einnehmen und gemeinsam mit unseren Kunden sicherstellen, dass wir eine Produktpalette anbieten, die ihnen auf Blockchain-Basis die gleichen Auswahlmöglichkeiten bietet wie traditionelle Geldmarktfonds.“

Das einst so krypto-kritische J.P.Morgan baut sein Blockchain-Engagement damit weiter aus. Erst kürzlich meldete der Konzern eine erste Transaktion über die künftige Plattform Kinexys Fund Flow sowie die Emission von Commercial Paper für Galaxy Digital auf Solana.

