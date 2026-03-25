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Tokenisierungs-Offensive 

Angriff auf TradFi: Bitpanda Vision Chain soll digitale Kapitalmärkte revolutionieren

Mit der Vision Chain startet Bitpanda eine regulierte Blockchain-Umgebung, um tokenisierte Vermögenswerte in den europäischen Mainstream zu bringen.

Dominic Döllel
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Ein professionell gekleideter Mann im dunklen Anzug steht selbstbewusst mit verschränkten Armen vor einem modernen Bürogebäude aus Glas. Auf dem Dach ist gut sichtbar das „bitpanda“-Logo angebracht, vor einem klaren blauen Himmel.

Beitragsbild: Bitpanda und picture alliance I Fotomontage

 | Bitpanda-CEO Lukas Enzersdorfer-Konrad ist von der Tokenisierung überzeugt

Bitpanda lanciert mit der Vision Chain eine eigene Blockchain-Infrastruktur, um die Tokenisierung von Vermögenswerten in Europa auf ein institutionelles Niveau zu heben. In Zusammenarbeit mit der Vision Web3 Foundation und basierend auf dem Optimism-Stack soll das Netzwerk die bisherige Isolation privater Pilotprojekte beenden. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die BTC-ECHO vorliegt.

Fokus auf regulatorische Compliance und Stabilität

Ein zentrales Merkmal der Vision Chain ist die Handhabung von Transaktionsgebühren. Um die Volatilität öffentlicher Netzwerke zu vermeiden und institutionelle Planungssicherheit zu gewährleisten, nutzt das System ausschließlich MiCA-konforme Euro-Stablecoins für sämtliche Netzwerkgebühren. Bitpanda übernimmt dabei das Infrastrukturmanagement, wodurch Partner die operative Komplexität beim Aufbau eigener Systeme umgehen können.

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Lukas Enzersdorfer-Konrad, CEO von Bitpanda, betont die strategische Bedeutung: “Voraussichtlich wird Tokenisierung die Kapitalmärkte neu definieren.” Die Vision Chain soll die Transparenz öffentlicher Netzwerke mit der von Banken geforderten Verlässlichkeit verbinden.

Der Vision Token (VSN) als ökonomischer Motor

Das Ökosystem wird durch den Vision Token (VSN) ergänzt, der von der Vision Web3 Foundation ausgegeben wird. Der Token war bereits im vergangenen Sommer gestartet, vor dem Launch gab es massive Kritik der Nutzer.

Mittlerweile scheint die Community aber von dem Projekt überzeugt. Zudem profitieren nicht nur Anleger von VSN. Entwickler können etwa im DeFi-Sektor auf der Vision Chain Produkte auf Basis hochwertiger, von Banken emittierter Vermögenswerte erstellen. Durch die Nutzung des Modells “OP Enterprise” von Optimism wird der Betrieb der Blockchain inklusive laufender Upgrades sichergestellt, sodass sich Partner vollständig auf die Produktentwicklung konzentrieren können.

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