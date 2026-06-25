Der Krypto-Markt ist massiv eingebrochen. Die Folge sind Liquidationen im Wert von über einer halben Milliarde US-Dollar.

Für Eilige: KI-Zusammenfassung lesen Für Eilige: KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin fiel unter 59.000 US-Dollar und verzeichnete einen Tagesverlust von 3,31 Prozent. â³

Liquidationen im Krypto-Markt summierten sich auf rund 630 Millionen US-Dollar, überwiegend bei Long-Positionen. â³

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Der Krypto-Markt ist innerhalb kurzer Zeit deutlich eingebrochen. Bitcoin fiel unter die Marke von 59.000 US-Dollar und verlor auf Tagessicht 3,31 Prozent. Der starke Kursrückgang löste eine Welle von Liquidationen aus. Innerhalb einer Stunde wurden Positionen im Wert von rund 630 Millionen US-Dollar zwangsweise geschlossen.

Allein bei Bitcoin wurden 327 Millionen US-Dollar liquidiert / Quelle: CoinGlass

Den Großteil der Liquidationen trafen Händler mit steigenden Kursen. Long-Positionen machten 598,42 Millionen US-Dollar aus, während Short-Positionen lediglich 37,66 Millionen US-Dollar erreichten. Die hohen Long-Liquidationen sind vor allem auf den starken Einbruch des Krypto-Marktes zurückzuführen.

Krypto-Markt setzt Abverkauf fort

Neben Bitcoin verloren auch die größten Altcoins deutlich an Wert. Ethereum fiel auf 1.553 US-Dollar und gab 4,52 Prozent nach. Solana notiert bei 65,52 US-Dollar und verliert vier Prozent. XRP sank auf 1,93 US-Dollar und verzeichnet ein Minus von 3,21 Prozent.

Der Kursrutsch hinterlässt auch bei den Treasury-Unternehmen deutliche Spuren. Die Aktie von Strategy fiel unter die Marke von 90 US-Dollar und notierte bei 87,44 US-Dollar. Auch Bitmine verlor weiter an Wert und wird derzeit bei 13,54 US-Dollar gehandelt.

“Nach einem freundlichen Handelsstart an der Wallstreet infolge starker Quartalszahlen des Speicherchip-Giganten Micron, sorgten Gewinnmitnahmen im US-Techsektor für marktübergreifende Kurskorrekturen, die auch Bitcoin und Co. erfassten. Anleger verkauften nach dem klassischen “Sell on Good News” Prinzip. Anhaltend hohe Volatilität nach massiven Kurssteigerungen am US-Aktienmarkt könnten den Weg für eine in US-Zwischenwahljahren typische zweite Korrektur ebnen”, so Stefan Lübeck, Marktexperte bei BTC-ECHO.

Die enge Verbindung zwischen den Treasury-Unternehmen und dem Bitcoin-Kurs zeigt sich damit erneut. Sinkt der Wert der größten Kryptowährung, verlieren auch die umfangreichen Reserven der Unternehmen an Wert. Das schlägt sich häufig direkt in den Aktienkursen nieder.

Der Abverkauf beschränkt sich derzeit vor allem auf den Krypto-Markt. Während der S&P 500 um 0,47 Prozent und der Nasdaq um 0,53 Prozent zulegen, befindet sich auch Gold seit Ausbruch des Iran-Krieges in einer Abwärtsbewegung und fiel zwischenzeitlich unter 4.000 US-Dollar.