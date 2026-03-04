Bitcoin schießt auf über 71.000 US-Dollar, während iranische Krypto-Börsen hohe Abflüsse verzeichnen. Die Hintergründe.

Bitcoin kann seine jüngste Stärke auch am Mittwochmorgen fortsetzen und auf über 71.000 US-Dollar steigen. Innerhalb von 24 Stunden kletterte die Krypto-Leitwährung damit um mehr als 6 Prozent nach oben. Ethereum kann um mehr als 7 Prozent zulegen, bei Solana liegt das Plus bei knapp 8 Prozent.

Bitcoin-Rallye dank Spekulation um Kriegsende?

Nach dem von Israel und den USA durchgeführten Angriff auf Iran stürzte die Krypto-Leitwährung zunächst auf rund 63.000 US-Dollar. Nach der schnellen Erholung hielt Bitcoin jedoch konsequent die Unterstützung bei rund 65.000 Dollar. Während Gold von seinen jüngsten Höchstständen zurückfiel und asiatische Aktien aufgrund steigender Energiekosten massiv nachgeben, kann BTC nun den Widerstand bei 70.000 US-Dollar überwinden.

Grund für die Rallye könnten Spekulationen um ein unerwartet schnelles Kriegsende im Nahen Osten sein. So sollen Berichten zufolge Führungskräfte des Iran ein Angebot unterbreitet haben, um die Konditionen für ein Ende des Kriegs zu besprechen. Möglich, dass BTC dies nun eingepreist hat. Auch der DAX sowie Futures auf den Nasdaq notieren an diesem Morgen im Plus. Der Volatilitäts-Index VIX verliert passend dazu mehr als 6 Prozent.

*IRAN OPERATIVES MADE OFFER TO DISCUSS TERMS FOR ENDING WAR: NYT: BBG — Tree News (@TreeNewsFeed) March 4, 2026

Treiben Iraner die Krypto-Rallye?

Nach den Angriffen auf Iran sind die Abflüsse bei Nobitex, der größten iranischen Krypto-Börse, zuletzt sprunghaft gestiegen. Nach Angaben von Blockchain-Analysehaus Elliptic erhöhten sich die Outflows dort um rund 700 Prozent und erreichten fast 3 Millionen US-Dollar. Elliptic-CEO Tom Robinson wertet den Anstieg als mögliches Zeichen von Kapitalflucht.

Krypto-Börsen wie Nobitex ermöglichen den Umtausch von iranischem Rial in Kryptowährungen. Diese können anschließend auf eigene Wallets abgehoben werden. Aufgrund der massiven Entwertung der iranischen Währung versuchen Iraner ihre schmelzenden Rial-Bestände in den Krypto-Markt zu retten. Wie hoch deren Anteil an der jüngsten Stärke von BTC ist, ist jedoch aktuell Spekulation.

