Mit der Vorzugsaktie Stretch (STRC) wollte Michael Saylor seine Bitcoin-Strategie nochmals beschleunigen. Nun gerät sein Treasury-Firma in ernsthafte Bedrängnis.

Für Eilige: KI-Zusammenfassung lesen Für Eilige: KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Michael Saylor und seine Firma Strategy stehen vor Herausforderungen im Bitcoin-Markt. â³

Die MSTR-Aktie hat in kurzer Zeit erheblich an Wert verloren.

Die Dividendendeckung ist stark gesunken und könnte Investoren verunsichern.

Ein erzwungener Verkauf von BTC könnte den Unternehmenswert erheblich gefährden. Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Michael Saylor wurde im Sommer 2025 beinahe als Bitcoin-Prophet verehrt, nur der mysteriöse Erfinder Satoshi Nakamoto dürfte innerhalb der BTC-Community wohl noch größeren Respekt genossen haben. Doch der Wind hat sich gedreht. Ein Jahr später besitzt seine Treasury-Firma Strategy (ehemals: MicroStrategy) zwar fast 850.000 BTC, deutlich mehr als jedes andere Unternehmen der Welt – aber das Saylor’sche Playbook scheint nicht mehr zu funktionieren. Der Abbau der Dollarreserve im Bitcoin-Bärenmarkt erschütterte das Vertrauen vieler Anleger offenbar so stark, dass die eigentlich “sichere” Vorzugsaktie Stretch derzeit bei nur 76 US-Dollar handelt.

Eigentlich sollte das als “Digital Credit” beworbene Wertpapier dauerhaft in Nähe der 100 US-Dollarmarke notieren und Investoren gleichzeitig eine Dividende von 11,5 Prozent jährlich bescheren. Aber die Dividendendeckung durch die Cashreserve brach zuletzt von über 7 Jahren auf nur noch 14 Monate ein. Zudem sitzt Strategy infolge des Bitcoin-Kursrückganges auf einem nicht-realisierten Verlust in Höhe von mehr als 10 Milliarden US-Dollar. Laut einem neuen CryptoQuant-Report würde daher jeder erzwungene Verkauf von BTC zu den aktuellen Kursen “den Unternehmenswert für die Aktionäre zerstören”.

Volatility tests every capital structure. Strategy remains focused on Bitcoin, disciplined capital allocation, credit quality, and long-term value creation. We appreciate our investors and will continue to execute with transparency and resolve. $MSTR — Michael Saylor (@saylor) June 26, 2026

Will Saylor nun weiter Bitcoin kaufen, dann muss er dafür neue MSTR-Aktien ausgeben und dementsprechend die Aktionäre verwässern, wird Strategy doch derzeit niedriger bewertet als die gehaltenen BTC-Bestände. Als Konsequenz fiel die Stammaktie gegenüber dem Vormonat um 47 Prozent und notierte bei Öffnung der US-Börsen bei nur mehr 83 US-Dollar. “Volatilität stellt jede Kapitalstruktur auf die Probe”, verteidigt sich Saylor in einem neuen X-Post. Der Fokus von Strategy liege weiterhin auf Bitcoin, einer disziplinierten Kapitalallokation, der Bonität und der langfristigen Wertschöpfung.