App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Trade Krypto smarter
Jetzt starten und Bonus sichern
2,17 T
Hyperliquid-Kurs53,72 9.53%
Bitcoin-Kurs63.272,32 0.31%
Ethereum-Kurs1.728,76 0.97%
XRP-Kurs1,14 2.20%
BNB-Kurs550,35 1.08%
Solana-Kurs70,68 1.57%
TRON-Kurs0,294250 -2.86%
Dogecoin-Kurs0,085526 1.20%
Cardano-Kurs0,201598 1.80%
Zcash-Kurs465,67 2.55%
Chainlink-Kurs7,74 1.20%
Official Trump-Kurs1,64 2.46%
Pi Network-Kurs0,123982 0.98%
Nach weniger als einem Jahr 

Bitcoin-Strategie beendet: Chip-Hersteller verkauft Bestände

Der französische Chip-Hersteller Sequans beendet nach weniger als einem Jahr seine Bitcoin-Strategie. Die Bestände sollen schrittweise veräußert werden.

Moritz Draht
Teilen
Bitcoin-Kurs63.272,32 0.31 %
Bitcoin kaufen
Eine stark vergrößerte Bitcoin-Münze ist vor einer elektronischen Leiterplatte zu sehen, wobei die Szene in rotes Licht getaucht ist und eine negative oder angespannte Marktsituation symbolisiert.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Sequans trennt sich von seinen Bitcoin-Beständen

Der französische Halbleiterhersteller Sequans Communications beendet seine Bitcoin-Strategie und gab den schrittweisen Verkauf seiner Bestände bekannt. Laut Pressemitteilung wolle man sich künftig wieder vollständig auf das Kerngeschäft im Bereich Internet of Things fokussieren.

Sequans hält 658 Bitcoin im Wert von rund 48 Millionen US-Dollar. Diese sollen nach Angaben des Unternehmens nach und nach liquidiert werden. Bereits zuvor hatte Sequans Teile seiner Bestände verkauft, um ausgegebene Wandelanleihen zurückzuführen.

Lest auch
Bitcoin-Verkauf rückt näher Strategy mit Milliarden-Rückkauf: Dividendenpuffer schmilzt deutlich

Ausstieg nach nur einem Jahr

Der Ausstieg erfolgt nach weniger als einem Jahr. Im Juni 2025 hatte das Unternehmen Bitcoin noch als langfristig attraktiven Vermögenswert bezeichnet. Seitdem ist der Bitcoin-Kurs jedoch um mehr als 30 Prozent gefallen.

Mit dem Ausstieg von Sequans sinkt die Zahl börsennotierter Unternehmen in Europa, die Bitcoin als Reserve halten. Laut Daten von Bitcoin Treasuries liegt diese bei aktuell 43. Zum Vergleich: In den USA verfolgen derzeit mehr als 100 börsennotierte Unternehmen eine Bitcoin-Strategie.

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Eine Nahaufnahme einer goldenen Ripple (XRP)-Kryptowährungsmünze mit einem Weltkartenmotiv auf blauem Hintergrund mit Finanzdiagrammlinien.
Von 5 bis 1.000 US-DollarXRP-Prognose 2030: Wie hoch der Ripple Coin wirklich steigen könnte
Das Bild zeigt Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), wie er vielleicht eine Krypto-Reform beschließt.
Krypto in DACHBundesregierung beschließt neue Krypto-Meldepflicht: Was jetzt auf Anleger zukommt
Eine XRP-Münze liegt auf einem roten Kurschart
KursanalyseXRP-Kursanalyse: Können die Bullen den Absturz abwenden?
Stellar
0,182612
22.46%
DeXe
16,14
13.83%
Algorand
0,101150
11.79%
Injective
5,12
10.96%
Hedera
0,079129
10.18%
Hyperliquid
53,72
9.53%
Artificial Superintelligence Alliance
0,205700
8.16%
MemeCore
2,63
4.17%
NEAR Protocol
2,14
4.12%
Internet Computer
2,35
3.72%
Bitcoin Cash
258,45
-6.38%
TRON
0,294250
-2.86%
HTX DAO
0,000002
-2.49%
Monero
318,56
-2.09%
Ethena
0,074402
-1.48%
A7A5
0,011243
-1.32%
Filecoin
0,819293
-1.17%
Toncoin
1,53
-1.13%
Morpho
1,77
-1.03%
Cosmos Hub
1,74
-0.84%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren