- Laut Arkham Intelligence halten die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) Bitcoin in Höhe von rund 700 Millionen US-Dollar.
- “Diese Bestände stammen aus Bitcoin-Mining-Aktivitäten von Citadel, einem börsennotierten Mining-Unternehmen, das mehrheitlich im Besitz der UAE Royal Group ist”, schreibt Arkham auf der Plattform X.
- Bereits Ende 2024 hatte es Spekulationen gegeben, unter anderem von Binance-Gründer Changpeng Zhao, wonach die Emirate über einen noch deutlich größeren Bestand an Bitcoin verfügen könnten. Damals kursierten Berichte über bis zu 420.000 beschlagnahmte BTC aus der Auflösung von betrügerischen Anlagesystemen und Ponzi-Schemata innerhalb des Landes.
- Mit den nun identifizierten Beständen gehören die Emirate zu den wenigen Regierungen, die aktiv BTC durch Mining akkumulieren. Neben den VAE setzen auch Iran und Bhutan auf staatlich kontrollierte Mining-Initiativen.
- Insgesamt belaufen sich die von Regierungen weltweit gehaltenen Bitcoin laut Arkham Intelligence derzeit auf rund 463.000 Stück. Das entspricht etwa 2,3 Prozent der gesamten Umlaufmenge. Die größten Mengen liegen bei den USA und China, die ihre Bestände überwiegend durch Beschlagnahmungen in Strafverfahren aufgebaut haben.
- Auch die Philippinen erwägen eine staatliche BTC-Reserve.
Quellen
