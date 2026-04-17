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Bitcoin-Rekordmengen verkauft – Miner im “Survival Mode”

Mining-Unternehmen haben im ersten Quartal mehr Bitcoin verkauft als im gesamten vergangenen Jahr. Die Branche sei im “Überlebensmodus”.

Moritz Draht
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Eine Bitcoin-Münze liegt auf einem roten Computerchip

Beitragsbild: Shutterstock

 | Sinkende Margen zwingen viele Miner zum Verkauf ihrer Bitcoin

Der Verkaufsdruck börsennotierter Bitcoin-Miner hat sich deutlich verschärft. Im ersten Quartal 2026 haben große Mining-Unternehmen wie MARA, Riot, CleanSpark, Core Scientific oder Bitdeer zusammen mehr als 32.000 Bitcoin verkauft. Damit wurden bereits die Verkäufe des gesamten Jahres 2025 überstiegen, wie aus Daten von TheMinerMag hervorgeht.

Im “Überlebensmodus”

Die Entwicklung markiert einen neuen Höchststand und liegt auch über den rund 20.000 Bitcoin, die Miner während des Marktsturzes nach dem Terra-Luna-Crash im zweiten Quartal 2022 veräußerten. Laut Analyse befinden sich viele Unternehmen derzeit im “Überlebensmodus”, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hätten sich spürbar verschlechtert.

Ein zentraler Faktor ist der sogenannte Hashprice, also der erwartete Ertrag pro Recheneinheit. Dieser liegt aktuell bei rund 33 US-Dollar pro Petahash pro Sekunde und Tag und damit unterhalb der Schwelle, bei der viele Betreiber profitabel arbeiten können. Besonders ältere Anlagen geraten unter Druck. Etwa 20 Prozent der Branche arbeiten derzeit nicht kostendeckend.

“Nicht die Absicht zu verkaufen”

Die Analyse beschreibt eine zunehmende Spaltung innerhalb des Sektors. Während einige Miner gezwungen sind, ihre Bestände zur Finanzierung laufender Kosten zu verkaufen, setzen andere weiterhin auf den Aufbau von Reserven.

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MARA und Co. im Überlebenskampf Historisch niedriger Hashprice setzt Bitcoin-Miner massiv unter Druck

“Der Verkauf von Bitcoin bleibt der schnellste Weg, Liquidität zu sichern”, heißt es. Gleichzeitig verfolgen einzelne Unternehmen bewusst eine Gegenstrategie. So erklärte ABTC-Präsident Matt Prusak: “Wir haben derzeit nicht die Absicht zu verkaufen, wir akkumulieren”.

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