Höhere Gewinne und mehr Planbarkeit: Immer mehr Krypto-Miner geben ihr Geschäft zugunsten von KI auf. Was das für Bitcoins Sicherheit bedeutet.

KI statt Krypto: Entwickelt sich der Miner-Exodus zur Gefahr für Bitcoin?

KI statt Krypto: Entwickelt sich der Miner-Exodus zur Gefahr für Bitcoin?

Das sagen die Experten

In diesem Artikel erfährst du: Warum Bitcoin-Miner lieber in KI investieren

Was Experten zu dem KI-Pivot sagen

Warum Bitcoin-Mining in Zukunft noch herausfordernder wird

Wie sich diese Investitionen auf die Sicherheit des Netzwerks auswirken

Es ist noch nicht allzu lange her, dass sich mit der digitalen Suche nach neuen Bitcoin noch erhebliche Gewinne erzielen ließen. Inzwischen ist diese Goldgräberstimmung jedoch verflogen. Stattdessen richten große Akteure der Branche ihren Fokus zunehmend auf ein neues, profitableres Feld: Künstliche Intelligenz. Doch welche Folgen hat dieser Wandel für die Sicherheit von Bitcoin? BTC-ECHO hat dazu Einschätzungen von Experten bei CoinShares und Bitwise eingeholt.

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