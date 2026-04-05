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Das sagen die Experten 

KI statt Krypto: Entwickelt sich der Miner-Exodus zur Gefahr für Bitcoin?

Höhere Gewinne und mehr Planbarkeit: Immer mehr Krypto-Miner geben ihr Geschäft zugunsten von KI auf. Was das für Bitcoins Sicherheit bedeutet.

Daniel Hoppmann
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Eine Bitcoin-Münze vor einem fallenden Kurs-Chart.

Beitragsbild: picture alliance / CHROMORANGE | Li Bro.photo

 | Eines ist klar: Bitcoin-Mining wird noch gnadenloser

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Bitcoin-Miner lieber in KI investieren
  • Was Experten zu dem KI-Pivot sagen
  • Warum Bitcoin-Mining in Zukunft noch herausfordernder wird
  • Wie sich diese Investitionen auf die Sicherheit des Netzwerks auswirken

Es ist noch nicht allzu lange her, dass sich mit der digitalen Suche nach neuen Bitcoin noch erhebliche Gewinne erzielen ließen. Inzwischen ist diese Goldgräberstimmung jedoch verflogen. Stattdessen richten große Akteure der Branche ihren Fokus zunehmend auf ein neues, profitableres Feld: Künstliche Intelligenz. Doch welche Folgen hat dieser Wandel für die Sicherheit von Bitcoin? BTC-ECHO hat dazu Einschätzungen von Experten bei CoinShares und Bitwise eingeholt.

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