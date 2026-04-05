In diesem Artikel erfährst du:
- Warum Bitcoin-Miner lieber in KI investieren
- Was Experten zu dem KI-Pivot sagen
- Warum Bitcoin-Mining in Zukunft noch herausfordernder wird
- Wie sich diese Investitionen auf die Sicherheit des Netzwerks auswirken
Es ist noch nicht allzu lange her, dass sich mit der digitalen Suche nach neuen Bitcoin noch erhebliche Gewinne erzielen ließen. Inzwischen ist diese Goldgräberstimmung jedoch verflogen. Stattdessen richten große Akteure der Branche ihren Fokus zunehmend auf ein neues, profitableres Feld: Künstliche Intelligenz. Doch welche Folgen hat dieser Wandel für die Sicherheit von Bitcoin? BTC-ECHO hat dazu Einschätzungen von Experten bei CoinShares und Bitwise eingeholt.
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