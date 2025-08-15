App herunterladen
3,7 Milliarden US-Dollar Bitcoin-Miner TeraWulf landet Milliarden-Deal mit Google

Google investiert Milliarden US-Dollar in Bitcoin – zumindest indirekt. Hintergrund ist ein Deal mit dem Mining-Unternehmen TeraWulf.

Josip Filipovic
Bitcoin-Kurs117,133.00 $-0.95 %
Ein Smartphone-Bildschirm zeigt das TeraWulf-Logo und den Namen, im Hintergrund ist eine unscharfe TeraWulf-Website mit Bitcoin-Thema zu sehen.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Bitcoin und Google liefern sich ein Kopf an Kopf rennen in Sachen Marktkapitalisierung
  • Das 2021 gegründete Unternehmen TeraWulf, das sich auf Bitcoin-Mining und das Hosting von KI-Infrastrukturen spezialisiert hat, schließt einen 10-Jahres-Hosting-Deal im Wert von 3,7 Milliarden US-Dollar mit Fluidstack, einem von Alphabets Google unterstützten Unternehmen, ab.
  • Google garantiert Leasingverpflichtungen im Wert von 1,8 Milliarden US-Dollar und erhält im Gegenzug Optionsscheine für rund 41 Millionen TeraWulf-Aktien, was etwa acht Prozent des Unternehmens entspricht.
  • „Angesichts der erwarteten Verbesserung unseres Kreditprofils haben wir unsere Finanzierungsstrategie verfeinert, um uns auf eine Reihe von Kapitalmarktinitiativen zu konzentrieren”, so Patrick Fleury, Chief-Financial-Officer von TeraWulf.
  • Das Bitcoin-Mining-Unternehmen setzt vor allem auf nachhaltiges Mining und hat es sich zum Ziel gesetzt, dass jede Kilowattstunde Energie, die sie verbrauchen, aus einer kohlenstofffreien Energiequelle stammt.
  • Durch die Vereinbarung wird die Rechenzentrumskapazität von TeraWulf in New York um mehr als 200 Megawatt IT-Last erweitert.
  • Die Nachricht hat auch einen Einfluss auf die Aktie des Unternehmens. Nach Bekanntgabe des Deals sprang sie um 48 Prozent auf ein Hoch von 8,11 US-Dollar. Aktuell befindet sie sich bei 8,75 US-Dollar.
Das Liniendiagramm zeigt einen starken Aufwärtstrend des Tenall RX-Aktienkurses, ähnlich wie bei den Bitcoin-Miner-Aktien, der von etwa 6,00 USD auf über 8,75 USD nach 19:00 Uhr anstieg und um 21:45 Uhr seinen Höhepunkt erreichte.
Aktienverlauf TeraWulf der letzten fünf Tage / Quelle: TradingView
  • Im zweiten Quartal 2025 hat das Unternehmen 485 Coins im Gegenwert von aktuell 57,27 Millionen US-Dollar gemined.
  • Der Schritt markiert einen Meilenstein in der Kryptobranche und signalisiert damit das wachsende Interesse institutioneller Akteure am Mining-Sektor.
  • Wer nach Alternativen zum Bitcoin-Mining sucht, findet hier interessante Optionen: die fünf besten Alternativen zu Bitcoin.
